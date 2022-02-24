Хочеться змінити імідж, однак не знаєте, з чого почати? Колір волосся, підібраний за відтінком шкіри та кольором очей, допоможе створити новий образ та додати впевненості у собі.

Щоб переконатися у тому, що оновлений відтінок вам підійде, можна спочатку спробувати пофарбуватися тоніком. Він змиється повністю через 10-20 днів, проте за цей час можна побачити, чи пасуватиме вам новий колір волосся.

Модні відтінки волосся 2022

Тренд 2022 року – максимальна природність. Можна зробити каскадні пасма або натуральне омбре (техніка фарбування волосся, для якої характерний плавний перехід з одного кольору в інший). Найбільш популярними залишаються каштанові та світлі відтінки.

Можна проекспериментувати та зробити кінчики рудими або білявими, а ближче до коренів залишити натуральний колір волосся. Такий образ виглядатиме більш ніжним та милим.

Крім того, це гарний спосіб догляду за волоссям, тому що колір надовго залишатиметься гармонічним, не потребуючи оновлення. Якщо не сподобається – нове фарбування або стрижка зроблять свою справу.

Проте можна віддати перевагу оригінальності та екстравагантності. Наприклад, червоні відтінки мають гарний вигляд у комбінації з ластовинням та засмагою, а фіолетовий колір пасуватиме під зелені або коричневі очі.

Вибір кольору волосся: що потрібно враховувати

Щоб підібрати відтінок, який підійде саме вам, потрібно врахувати декілька факторів: кольоротип, риси обличчя, якість волосся та спосіб життя.

Якщо у вашій зовнішності переважають теплі відтінки, тоді спробуйте досягнути гармонії золотистим кольором. Якщо холодні, тоді варто робити вибір на користь попелястого блонду або русявого волосся.

Враховуйте свою зовнішність перед фарбуванням у новий колір. Наприклад, дівчатам з дуже світлою шкірою та білявими бровами навряд пасуватиме чорне волосся. Якщо у вас є ластовиння, тоді під нього, найімовірніше, пасуватиме світлий або рудий колір.

Перед оновленням образу зверніть увагу на стан волосся, яке може не витримати попереднє знебарвлення та перехід у світлі відтінки. Якщо кінчики й без того посічені, тоді краще обрати інший колір.

Крім того, не останню роль під час вибору відіграє спосіб життя. Якщо ваша робота вимагає дотримання певного дрес-коду, тоді поки що варто відмовитися від яскравих пасм, екстравагантних омбре та інших кардинальних змін.

Щоправда, сучасні фарби дають можливість змінити образ на один день. Можна проекспериментувати на вихідних за допомогою тоніку для волосся, який змиється після першого миття голови.

Колір волосся за відтінком шкіри

Відтінок шкіри – один з важливих параметрів, з огляду на який можна остаточно обрати колір фарби для волосся.

Дівчатам з дуже світлою шкірою краще відмовитися від чорного або темно-бордового, проте можна підібрати попелясті або біляві відтінки. Рудий колір зробить погляд більш хитрим, додасть впевненості та сміливості образу. Для експериментів підійдуть бірюзові, лавандові, світло-рожеві, пастельні зелені або сині кольори.

Для панянок з середнім тоном шкіри краще розглянути варіанти з золотистим, пшеничним, світло-карамельним чи шоколадним відтінком. Якщо зробити вибір на користь рудого, тоді образ стане більш яскравим та живим. Якщо хочеться експериментів, тоді можна спробувати сині, фіолетові, зелені та інші кольори веселки.

Іконам моди зі смуглявою шкірою однозначно пасуватимуть карамельні та шоколадні відтінки. Таким дівчатам підійдуть золотисті кольори, проте світліші відтінки варто обирати дуже обережно. Щоправда, натуральне омбре та неонові відтінки на кінчиках виглядатимуть вдало.

Волосся за кольором очей

Дівчата з карими очима матимуть гармонійний вигляд з волоссям коричневих та білявих відтінків. Якщо хочеться зробити більш сміливий образ, тоді червоний колір чудово з цим впорається.

Найбільш вдалий вибір для зеленооких – рудий колір волосся, проте пасуватимуть й інші відтінки. Серед них – карамельний, шоколадний та темніші кольори, а також платиновий блонд. Яскраві кольори (фіолетовий, зелений, синій) виглядатимуть виграшно на кінчиках за допомогою контрасту.

Блакитнооким або сірооким дівчатам підійдуть холодні відтінки для фарбування. Найбільш вдало матимуть вигляд кольори з додаванням попелястого або білявого відтінків. Пісочні, пшеничні та золотисті кольори створять більш ніжний та милий образ, а каштанові – зроблять акцент на погляді.

Завдяки світлим рисам обличчя дівчата з такими кольорами очей можуть сміливо експериментувати з синіми, блакитними, бірюзовими, фіолетовими, помаранчевими та рожевими відтінками.

А ось яскраві або неонові тони на кінчиках волосся привертатимуть увагу та гарно пасуватимуть всім дівчатам, попри природний колір очей.