Майже кожна людина хоч раз стикалася із ситуацією, коли замість походу в салон доводилося фарбувати волосся вдома. У таких випадках майстром-колористом стають мама, подружки, сусідки, а якщо поблизу нікого немає, то до фарбування ми приступаємо самостійно.

Щоправда, у такому разі можна зіткнутися з несподіваними наслідками: це не лише нерівномірний колір волосся, а й плями фарби на всьому, що вас оточує.

Якщо шию, руки, одяг та меблі можна прикрити, то як же відмити фарбу для волосся зі шкіри голови та обличчя? Факти ICTV підібрали кілька ефективних методів.

Як відмити фарбу для волосся зі шкіри

Існує думка, що фарба в’їдається в шкіру, тільки якщо в її складі дуже багато хімічних компонентів. Однак, це не так. Будь-яка, навіть органічна фарба (у складі якої також мінімум хімічних речовин) може залишати слід на будь-яких поверхнях.

Перед фарбуванням можна захистити вуха та шкіру біля лінії росту волосся жирним шаром крему, але якщо ви забули це зробити, то народні засоби вам допоможуть.

Мильний розчин

Цей випадок підійде, якщо фарба щойно потрапила на шкіру і не встигла вбратися. Потрібно заздалегідь підготувати мильний розчин (додати в миску з водою трохи рідкого мила, гелю для душу або шампуню), змочити ним ватний диск та протерти забруднені ділянки.

Можна також використати звичайний шматок мила, змочений водою, та потерти ним шкіру.

Спирт

Непоганий спосіб, який подіє, коли фарба встигла трохи вбратися в шкіру. Потрібно змочити спиртом ватний диск і прикласти до плями на кілька секунд, після чого протерти шкіру.

Замість спирту багато хто радить використовувати ацетон, але робити це не рекомендується. Так, ацетон може погано вплинути на шкіру, викликавши печіння, почервоніння та подразнення.

Скраб

Якщо фарба для волосся встигла засохнути на шкірі, вам допоможе скраб. Краще використовувати той, який призначений для шкіри обличчя, тому що він має більш м’який ефект і не зашкодить їй за сильного тертя.

Досить проскрабувати забруднені ділянки, внаслідок чого фарба має змитися.

Харчова сода

Такий спосіб може допомогти, якщо його використати майже відразу після нанесення плями.

До чайної ложки соди потрібно додати трохи води, щоб вийшла кашка, якою потрібно протерти шкіру.

Варто враховувати те, що сода, як і спирт, сушить шкіру, тому після процедури на оброблені ділянки потрібно нанести зволожувальний крем.

Олія

Рослинна олія — ​​відмінний помічник у рятуванні від плям фарби. Необхідно лише змочити теплою олією потрібну ділянку шкіри та почекати якийсь час (хвилин 10-15). Олія не тільки розчиняє фарбу, а й живить шкіру.

Якщо ви не прихильник народних методів, тоді радимо заздалегідь придбати в магазині спеціальні розчинники для фарби або серветки, призначені для цієї мети.

Упевнені, що після прочитання цих рекомендацій ви підберете для себе найефективніший метод і більше не доведеться думати про те, як відмити зі шкіри фарбу для волосся.