Хочется изменить имидж, но не знаете, с чего начать? Цвет волос, подобранный по оттенку кожи и цвету глаз, поможет создать новый образ и придать уверенности в себе.

Чтобы убедиться в том, что обновленный оттенок вам подойдет, можно сначала попытаться окраситься тоником. Он смоется полностью через 10-20 дней, однако за это время можно увидеть, подойдет ли вам новый цвет волос.

Модные оттенки волос 2022

Тренд 2022 года – максимальная естественность. Можно сделать каскадные пряди или натуральное омбре (техника окрашивания волос, для которой характерный плавный переход из одного цвета в другой). Наиболее популярными остаются каштановые и светлые оттенки.

Можно поэкспериментировать и сделать кончики рыжими или белокурыми, а поближе к корням оставить натуральный цвет волос. Такой образ будет выглядеть более нежным и милым.

Кроме того, это хороший способ ухода за волосами, потому что цвет надолго будет оставаться гармоничным, не требуя обновления. Если не понравится – новая покраска или стрижка сделают свое дело.

Однако можно отдать предпочтение оригинальности и экстравагантности. Например, красные оттенки выглядят хорошо в сочетании с веснушками и загаром, а фиолетовый цвет будет подходить под зеленые или коричневые глаза.

Выбор цвета волос: что нужно учитывать

Чтобы подобрать оттенок, который подойдет вам, нужно учесть несколько факторов: цветотип, черты лица, качество волос и образ жизни.

Если в вашей внешности преобладают теплые оттенки, тогда попробуйте достичь гармонии золотистым цветом. Если холодные, тогда следует делать выбор в пользу пепельного блонда или русых волос.

Учитывайте свою внешность перед покраской в ​​новый цвет. Например, девушкам с очень светлой кожей и белокурыми бровями вряд ли подойдут черные волосы. Если у вас есть веснушки, тогда под него, вероятнее всего, больше подойдет светлый или рыжий цвет.

Перед обновлением обратите внимание на состояние волос, которые могут не выдержать предварительное обесцвечивание и переход в светлые оттенки. Если кончики и без того посечены, тогда лучше выбрать другой цвет.

Кроме того, не последнюю роль при выборе играет образ жизни. Если ваша работа требует соблюдения определенного дресс-кода, тогда пока следует отказаться от ярких прядей, экстравагантных омбре и других кардинальных изменений.

Правда, современные краски позволят изменить образ на один день. Можно поэкспериментировать на выходных с помощью тоника для волос, который смоется после первого мытья головы.

Цвет волос по оттенку кожи

Оттенок кожи – один из важных параметров, учитывая который можно окончательно выбрать цвет краски для волос.

Девушкам с очень светлой кожей лучше отказаться от черного или темно-бордового, однако можно подобрать пепельные или белокурые оттенки. Рыжий цвет сделает взгляд более хитрым, придаст уверенность и смелость образу. Для экспериментов подойдут бирюзовые, лавандовые, светло-розовые, пастельные зеленые или синие цвета.

Для барышень со средним тоном кожи лучше рассмотреть варианты с золотистым, пшеничным, светло-карамельным или шоколадным оттенком. Если сделать выбор в пользу рыжего, образ станет более ярким и живым. Если хочется экспериментов, можно попробовать синие, фиолетовые, зеленые и другие цвета радуги.

Иконам моды со смуглой кожей однозначно пойдут к лицу карамельные и шоколадные оттенки. Таким девушкам подойдут золотистые цвета, однако более светлые оттенки следует выбирать очень осторожно. Правда, натуральное омбре и неоновые оттенки на кончиках будут выглядеть удачно.

Волосы по цвету глаз

Девушки с карими глазами будут выглядеть гармонично с волосами коричневых и белокурых оттенков. Если хочется сделать более смелый образ, красный цвет прекрасно с этим справится.

Наиболее удачный выбор для зеленоглазых – рыжий цвет волос, однако подойдут и другие оттенки. Среди них – карамельный, шоколадный и более темные цвета, а также платиновый блонд. Яркие цвета (фиолетовый, зеленый, синий) будут выглядеть выигрышно на кончиках с помощью контраста.

Голубоглазым или сероглазым девушкам подойдут холодные оттенки для окрашивания. Наиболее удачно будут выглядеть цвета с добавлением пепельного или белокурого оттенков. Песочные, пшеничные и золотистые цвета создадут более нежный и милый образ, а каштановые — сделают акцент на взгляде.

Благодаря светлым чертам лица девушки с таким цветом глаз могут смело экспериментировать с синими, голубыми, бирюзовыми, фиолетовыми, оранжевыми и розовыми оттенками.

А вот яркие или неоновые тона на кончиках волос будут привлекать внимание и хорошо подходить всем девушкам, несмотря на естественный цвет глаз.