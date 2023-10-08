Гортензія налічує безліч видів, її квітки можуть бути найрізноманітніших відтінків. Цікавою особливістю є те, що на колір рослини впливає ступінь кислотності ґрунту. Проте гортензія доволі примхлива – вона любить добре дренований ґрунт з кислою або нейтральною реакцією, яскраве освітлення та вологу. А ще її потрібно утеплювати, вкриваючи на зиму. Яку мінусову температуру може витримати гортензія, коли та як правильно проводити маніпуляцію – Фактам ICTV розповів фахівець із захисту рослин та комах Олексій Колесник.

Навіщо утеплювати гортензію на зиму

Зимівля гортензій проходить у відкритому ґрунті, тож восени квіти потребують ретельного догляду і підготовки. Окрім обрізки, підживлення, профілактичної обробки рослини, що повертає їй сили після літнього цвітіння і покращує кореневу систему, гортензія потребує утеплення.

Річ у тім, що вкривати рослину на зиму потрібно, щоби захистити квіткові бруньки від холодів та негоди. У гортензії, яка цвіте у саду, вони утворюються на верхівках пагонів одного року, а розкриваються – вже наступного сезону.

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– Це теплолюбна рослина, а тому всі її види потребують надійного укриття на період зимівлі. Головне – захистити від холоду квіткові бруньки, – наголошує експерт.

Чим найкраще вкривати гортензію, щоб не померзла

Найбільша перевага гортензії полягає в тому, що вона не боїться випрівання. Рослину можна вкрити на зиму практично будь-яким матеріалом, що не промокає, і не переживати, що гортензія задихнеться. Серед варіантів – тирса, сухе листя каштана і клена, мішковина, рубероїд, поліетиленова плівка. Проте найчастіше для утеплення гортензій використовують спанбонд та хвойний опад, каже наш експерт з рослин.

Для кращого результату рядимо поєднувати різні матеріали. Це дасть змогу більш якісно утеплити гортензії будь-яких сортів.

Коли потрібно вкривати гортензію на зиму

У кліматичних умовах України рідко вдаряють морози, що можуть спровокувати загибель рослини. Адже, наприклад, волотиста та деревоподібна гортензія може витримати температуру до -35℃. Але навіть некритичних мінусів достатньо, щоб пошкодити молоді пагони, що ще не здерев’яніли, і тим самим порушити цвітіння куща, знизивши його декоративні якості загалом.

– Гортензії потрібно укривати після перших осінніх заморозків, приблизно наприкінці вересня – початку жовтня, – говорить експерт.

Така рекомендація актуальна майже для всіх регіонів України, окрім півдня і Закарпаття.

Як правильно утеплити гортензію на зиму

Для гортензії, як і для всіх рослин, що потребують утеплення на зиму, існує багато способів укриття. Радимо орієнтуватися саме на вид рослини при виборі методу.

Наприклад, молоді гортензії не потребують серйозної підготовки до зимівлі. Їх можна тільки підгорнути і замульчувати товстим шаром сухого листя.

А ось для укриття деревоподібних гортензій застосовують спосіб утеплення на щиті. Процедура передбачає обережне владання широкої дошки на кущ з подальшим утепленням листям, ялиновим гіллям, спанбондом або лутрасилом. Далі роздивимось укриття гортензії матеріалами, що найчастіше використовуються – хвойним опадом та спанбондом.

Укриття гортензії хвойним опадом

Під час утеплення гортензії хвойним опадом гілки рослини укладають на подушку з хвойних голок, фіксують їх за допомогою кілочків, мотузок або дроту, а зверху також накривають хвоєю.

– Іноді гортензії дуже важко вкласти, тому їх обмотують укривним матеріалом, наприклад, спанбондом або будують каркасні укриття з того ж білого агроволокна, – додає експерт.

Укриття гортензії спанбондом

Існує декілька варіантів укриття гортензій спанбондом – з використанням каркасного укриття або ні.

Каркасні укриття виготовляють з дерев’яних чи металевих рейок, збираючи їх у формі куреня або квадрата під розмір рослини, яку потрібно утеплювати. Зроблений каркас накривають спанбондом, закріпивши його за допомогою мотузок, дротів, цвяхів або інших інструментів.

Накривати гортензії спанбондом можна і без каркасів, просто щільно обмотуючи рослину агроволокном по спіралі, закріпивши його мотузками.

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