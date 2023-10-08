Гортензия насчитывает множество видов, ее цветки могут быть самых разнообразных оттенков. В частности, интересной особенностью является то, что на цвет растения влияет степень кислотности почвы. Однако гортензия довольно капризная — она любит хорошо дренированную почву с кислой или нейтральной реакцией, яркое освещение и влагу. А еще ее нужно утеплять, укрывая на зиму. Какую минусовую температуру может выдержать гортензия, когда и как правильно проводить манипуляцию — Фактам ICTV рассказал специалист по защите растений и насекомых Алексей Колесник.

Зачем утеплять гортензию на зиму

Зимовка гортензий проходит в открытой почве, поэтому осенью цветы требуют тщательного ухода и подготовки. Кроме обрезки, подкормки, профилактической обработки растения, что возвращает цветку силы после лета и улучшает корневую систему, гортензия нуждается в утеплении.

Дело в том, что укрывать растение на зиму нужно, чтобы защитить цветочные почки от холодов и непогоды. У гортензии, которая цветет в саду, они образуются на верхушках побегов в одном году, а раскрываются — уже в следующем сезоне.

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— Это теплолюбивое растение, а потому все ее виды нуждаются в надежном укрытии на период зимовки. Главное — защитить от холода цветочные почки, — отмечает эксперт.

Чем лучше всего укрывать гортензию, чтобы не померзла

Самое большое преимущество гортензии заключается в том, что она не боится выпревания. Растение можно укрыть на зиму практически любым материалом, который не промокает, и не переживать, что оно задохнется. Среди вариантов — опилки, сухие листья каштана и клена, мешковина, рубероид, полиэтиленовая пленка. Однако чаще всего для утепления гортензий используют спанбонд и хвойный опад, говорит наш эксперт по растениям.

Для лучшего результата советуем сочетать различные материалы. Это позволит более качественно утеплить гортензии любых сортов.

Когда нужно укрывать гортензию на зиму

В климатических условиях Украины редко ударяют морозы, которые могут спровоцировать гибель растения. Так, например, метельчатая и древовидная гортензия может выдержать температуру до -35℃. Но даже некритических минусов достаточно, чтобы повредить молодые побеги, которые еще не одревеснели, и тем самым нарушить цветение куста, снизив его декоративные качества в целом.

— Гортензии нужно укрывать после первых осенних заморозков, примерно в конце сентября — начале октября, — говорит эксперт.

Такая рекомендация актуальна почти для всех регионов Украины, кроме юга и Закарпатья.

Как правильно утеплить гортензию на зиму

Для гортензии, как и для всех растений, требующих утепления на зиму, существует много способов укрытия. Советуем ориентироваться именно на вид растения при выборе метода.

Например, молодые гортензии не требуют серьезной подготовки к зимовке. Их можно только окучить и замульчировать толстым слоем сухих листьев.

А вот для укрытия древовидных гортензий применяют способ утепления на щите. Процедура предусматривает осторожную укладку широкой доски на куст с последующим утеплением листьями, лапником, спанбондом или лутрасилом. Далее рассмотрим укрытие гортензии материалами, которые чаще всего используются — хвойным опадом и спанбондом.

Укрытие гортензии хвойным опадом

При утеплении гортензии хвойным опадом ветви растения укладывают на подушку из хвойных иголок, фиксируют их с помощью колышков, веревок или проволоки, а сверху также накрывают хвоей.

— Иногда гортензии очень трудно уложить, поэтому их обматывают укрывным материалом, например, спанбондом или строят каркасные укрытия из того же белого агроволокна, — добавляет эксперт.

Укрытие гортензии спанбондом

Существует несколько вариантов укрытия гортензий спанбондом — с использованием каркасного укрытия или нет.

Каркасные укрытия изготавливают из деревянных или металлических реек, собирая их в форме шалаша или квадрата под размер растения, которое нужно утеплять. Сделанный каркас накрывают спанбондом, закрепив его с помощью веревок, проволоки, гвоздей или других инструментов.

Накрывать гортензии спанбондом можно и без каркасов, просто плотно обматав растение агроволокном по спирали, закрепив веревками.

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