Красива, витончена, ароматна – всі ці слова чудово описують півонію. Вона справді є окрасою подвір’я і джерелом пахощів у вазі. Факти ICTV поспілкувалися з експертами рослин Ліліаною Лавринець та Олексієм Колесником і розпитали, як пересадити півонії, а також про особливості цієї неймовірної квітки.

Особливості та як пересади півонію

Півонія – доволі невибаглива рослина з дуже потужною кореневою системою, високими стеблами, які можуть досягати одного метра. У неї величезні квітки, які мають різноманітне забарвлення – від білого, жовтого, жовтогарячого, рожевого до червоного з відтінками.

У багатьох композиціях півонії найбільше привертатимуть увагу своїми квітами, а після цвітіння можуть створювати тло для інших квітів на вашій клумбі, запевняє Колесник.

– Півонія сама по собі зовсім не вибаглива рослина. Скажу одне, у мене росте півонія, якій близько 50 років, і вона досі цвіте, – розповідає Лавринець.

Тож ця рослина підходить абсолютно для всіх та здатна радувати вас своєю красою багато років.

Але пам’ятайте, що півонії – рослини світлолюбні, тому висаджувати їх потрібно на сонячних місцях, але можна вирощувати і у півтіні. Наявність сонця регулює кількість і розмір квітів.

Також місце для півоній має бути добре захищеним від вітрів і різких протягів.

Коли краще пересаджувати півонію

Як і всі рослини, півонії найкраще пересаджувати восени або навесні.

– Найкращий час для пересадки – з середини серпня до середини вересня. Майже жодна рослина не любить частих пересадок, тому робити це, бажано якомога рідше, – говорить Колесник.

Варто пам’ятати, що після пересадки півонії можуть не цвісти тривалий час. Тож не переймайтеся, якщо рослина не дарує квітки одразу після цієї процедури.

На думку Лавринець, до пересадки півонії краще вдаватися тоді, коли є бажання її розсадити. Але якщо ви вже стаєте до цієї справи, то варто попіклуватися про те, щоб півонія до холодів нормалізувалась у ґрунті.

Який ґрунт обирати для пересадки півонії?

Півонії не вибагливі до ґрунтів, запевняє Колесник, тому їм підійде звичайний чорнозем. Також можна придбати універсальну землю. Єдине, що їм не до вподоби – заболочені і занадто сирі ґрунти.

Такої ж думки і наш другий експерт Лавринець:

– Я б радила півонію садити на вулиці, там вона прекрасно почувається та добре зимує.

Як пересадити півонію: покрокова інструкція

Тут все просто – розсаджується півонія коренем.

Крок 1. Підготуємо кущі

Перед пересадкою півоній насамперед потрібно підготувати кущі. Слід обрізати все сухе листя та зрізати кущ повністю, відступаючи від землі 20 см. Після цього добре полити кущ водою.

Крок 2. Викопуємо кущі

Викопувати рослину необхідно дуже обережно, намагаючись якомога менше пошкодити масивну кореневу систему.

Крок 3. Висаджуємо півонію

– Далі висаджуйте кущі у заздалегідь підготовлені добре розпушені лунки під розмір кореневої системи, – каже Колесник.

Зі свого боку, Лавринець радить у викопану ямку у ґрунті влити трохи універсального добрива та підсипати невелику кількість універсального ґрунту. Це робиться для того, щоби півонія швидше прижилася.

– Тоді ставимо корінь та закопуємо його, обов’язково позначаючи те місце, де ви посадили корінь, щоб потім перші паростки не скосити, – додає Лавринець.

Крок 4. Поливаємо півонію

Після посадки обов’язково потрібно рясно пролити кущі водою.

– Поливаємо ввечері після заходу палючого сонця, так щоб рослина не згоріла під час поливу, – каже Лавринець.

Як доглядати за півонією після пересадки

Під час подальшого догляду за висадженими рослинами необхідно контролювати, щоб кущ не опустився надто низько від усадки ґрунту. Якщо ж так вийшло, то потрібно скоригувати його положення.

Також після пересадки півонії не можна допускати пересихання ґрунту.

Крім того, перший місяць після пересадки рослини потрібно обробляти місце висадки та поливати кущі щовечора.

Індикатором того, що півонія прижилася, будуть перші паростки. Якщо вони з’явилися, то вітаємо – рослина радуватиме вас не один рік своєю красою.

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