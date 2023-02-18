Якщо у вас вдома немає кухонних вагів, а приготувати щось смачне за точним рецептом хочеться, потрібно переводити грами в мілілітри вручну. Найголовніше у цій справі – правильно перевести грами в об’ємні одиниці виміру. Наприклад, за допомогою ложок, крапель, мірних склянок. Як перевести грами в мілілітри – читайте у матеріалі.

Для перекладу інгредієнтів можна використовувати:

Ложку. Підійде чайна, звичайна.

Мірні ложки – найпростіший варіант, якщо продуктів, які ви вимірюєте, не так багато. Вони продаються на 0,25мл, 0,5мл, 1мл і т.д.

Склянки та чашки.

Склянки, на яких є мірна шкала.

Шприци. Підійдуть на 5 мл, 10 мл та 20 мл.

Якщо ви використовуєте ложки та шприци невеликих розмірів, підрахунки будуть точнішими. А якщо сипкі інгредієнти, – то насипати їх у ложку потрібно без гірки.

Соняшникова або інша олія найкраще вимірюється це за допомогою шприца без голки.

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Як перекласти грами в мілілітри: приклади

У 50 мл = 50 г. Адже 1 мл еквівалентний 1 граму. Але потрібно дивитися на температуру рідини, що вимірюється, або продукту, тиску та інших факторів.

Наприклад, 100 г – це майже 100 мл води за певної температури та тиску. Це не стосується не всіх речовин при будь-якій температурі. Адже густина води – 1 г/мл, тому 100 г – 100 мл.

А ось 50 г молока у мл буде 48.3.

Якщо потрібно використовувати в рецепті рис, наприклад 250 г, то в мл це буде 311.

100 г вершків, якщо переводити в мілілітри, буде 98,6 (це через те, що продукт – жирний, щільний по консистенції).

А ось 100 г борошна, якщо переводити в мілілітри, це приблизно – 169 мл.

У 100 г молока 96,5 мл.

Якщо потрібно перевести в мл вершкове масло, то 50 г = 53 мл.

Потрібно пам’ятати про те, що грам за визначенням був масою мілілітра чистої води. Тому, якщо ви хочете визначити мл у молоці, потрібно враховувати, що щільність молока не така, як у води. Але, все ж таки, грубо кажучи, 100 г молока – приблизно 100 мл.

А ось у 100 г цукру – майже 119 мл.

Важливо, що якщо ви хочете отримати точний перевод грамів в мілілітри – потрібно купити спеціалізовані ваги.