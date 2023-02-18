Если у вас дома нет кухонных весов, а приготовить что-то вкусное по точному рецепту хочется, нужно переводить граммы в миллилитры вручную. Самое главное в этом деле – правильно перевести граммы в объемные единицы измерения. Например, с помощью ложек, каплей, мерных стаканов. Как перевести граммы в миллилитры – читайте в материале.
Для перевода ингредиентов можно использовать:
- Ложку. Подойдет чайная, столовая.
- Мерные ложки – самый простой вариант, если продуктов, которые вы измеряете, не так много. Они продаются на 0,25 мл, 0,5 мл, 1 мл и т.д.
- Стаканы и чашки.
- Стаканы, на которых есть мерная шкала.
- Шприцы. Подойдут на 5 мл, 10 мл и 20 мл.
Если вы используете ложки и шприцы маленьких размеров, подсчеты будут точнее. Если вы измеряете сыпучие ингредиенты, то насыпать их в ложки нужно без горки.
Если отмеряете подсолнечное или другое масло, лучше делать это с помощью шприца без иглы.
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Как перевести граммы в миллилитры: примеры
- В 50 мл = 50 г. Ведь 1 миллилитр эквивалентен 1 грамму. Но нужно смотреть на температуру измеряемой жидкости или продукта, давления и других факторов.
- Например, 100 г – это почти 100 мл воды при определенной температуре и давлении. Это не касается всех веществ при любой температуре и давлении. Ведь плотность воды – 1 г/мл, поэтому 100 г – 100 мл.
- А вот 50 г молока в мл будет 48.3.
- Если нужно использовать в рецепте рис, например, 250 г, то в мл это будет 311.
- 100 грамм сливок, если переводить в миллилитры, будет 98,6 (это из-за того, что продукт – жирный, плотный по консистенции).
- А вот 100 грамм муки, если переводить в миллилитры, это примерно – 169 мл.
- В 100 граммах молока 96,5 миллилитра.
- Если нужно перевести в миллилитры сливочное масло, то 50 г = 53 мл.
- Нужно помнить о том, что грамм по определению был массой миллилитра чистой воды. Поэтому, если вы хотите определить мл в молоке, то нужно учитывать, что плотность молока не такая, как у воды. Но, все же, грубо говоря, 100 г молока – примерно 100 мл.
- А вот в 100 г сахара – почти 119 мл.
Важно, что если вы хотите получить точный перевод граммов в миллилитры – нужно купить специализированные весы.
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