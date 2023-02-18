Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как перевести граммы в миллилитры: простой способ

18 февраля 2023, 11:30
Анна Голишевская Редактор сайта
Стакан

Если у вас дома нет кухонных весов, а приготовить что-то вкусное по точному рецепту хочется, нужно переводить граммы в миллилитры вручную. Самое главное в этом деле –  правильно перевести граммы в объемные единицы измерения. Например, с помощью ложек, каплей, мерных стаканов. Как перевести граммы в миллилитры –  читайте в материале.

Для перевода ингредиентов можно использовать:

  • Ложку. Подойдет чайная, столовая.
  • Мерные ложки –  самый простой вариант, если продуктов, которые вы измеряете, не так много. Они продаются на 0,25 мл, 0,5 мл, 1 мл и т.д.
  • Стаканы и чашки.
  • Стаканы, на которых есть мерная шкала.
  • Шприцы. Подойдут на 5 мл, 10 мл и 20 мл.

Если вы используете ложки и шприцы маленьких размеров, подсчеты будут точнее. Если вы измеряете сыпучие ингредиенты, то насыпать их в ложки нужно без горки.

Если отмеряете подсолнечное или другое масло, лучше делать это с помощью шприца без иглы.

Сейчас смотрят

Как перевести граммы в миллилитры: примеры

  1. В 50 мл = 50 г. Ведь 1 миллилитр эквивалентен 1 грамму. Но нужно смотреть на температуру измеряемой жидкости или продукта, давления и других факторов.
  2. Например, 100 г – это почти 100 мл воды при определенной температуре и давлении. Это не касается всех веществ при любой температуре и давлении. Ведь плотность воды – 1 г/мл, поэтому 100 г – 100 мл.
  3. А вот 50 г молока в мл будет 48.3.
  4. Если нужно использовать в рецепте рис, например, 250 г, то в мл это будет 311.
  5. 100 грамм сливок, если переводить в миллилитры, будет 98,6 (это из-за того, что продукт –  жирный, плотный по консистенции).
  6. А вот 100 грамм муки, если переводить в миллилитры, это примерно –  169 мл.
  7. В 100 граммах молока 96,5 миллилитра.
  8. Если нужно перевести в миллилитры сливочное масло, то 50 г = 53 мл.
  9. Нужно помнить о том, что грамм по определению был массой миллилитра чистой воды. Поэтому, если вы хотите определить мл в молоке, то нужно учитывать, что плотность молока не такая, как у воды. Но, все же, грубо говоря, 100 г молока –  примерно 100 мл.
  10. А вот в 100 г сахара –  почти 119 мл.

Важно, что если вы хотите получить точный перевод граммов в миллилитры – нужно купить специализированные весы.

Читайте также:
Пральна машинка, пранняПочему выгодно стирать ночью: преимущества и советы

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь