Сьогодні в Україні доволі складна ситуація з електроенергією. Ворожі ракетні удари по об’єктах інфраструктури спричинили віялові відключення світла.

Українців закликають розумно споживати електроенергію та за можливості економити ресурси.

Факти ICTV дізнавалися, чому вигідніше прати вночі та навіщо запускати пральну машинку в нічний час доби.

Зараз дивляться

Нічне прання: як економити

По-перше, це допоможе суттєво заощаджувати на комунальних послугах! Особливо це вигідно тим, хто під’єднав тариф день/ніч.

Зонні тарифи – це тарифи, диференційовані за періодами часу. В Україні вони є двох варіантів – двозонний та тризонний. Відповідно, двозонний ділить добу на два періоди (день/ніч), а тризонний – на три (ніч/піковий/напівпіковий).

Насправді ділити добу на такі зони дуже вигідно, оскільки нічний тариф на електроенергію в Україні як мінімум вдвічі дешевший, ніж базова ставка.

Як це працює? Нічний тариф на електроенергію в Україні діє з 23:00 до 07:00: вдень ви платите за електрику за звичайною ціною, а вночі – у два рази дешевше.

Звичайний лічильник фіксує всю спожиту електроенергію та записує її на один загальний баланс. Тому неможливо зрозуміти, скільки ви спожили днем, а скільки вночі. Щоб розділяти споживання на два різних баланси потрібно поставити двотарифний лічильник.

Під’єднавши тариф день/ніч можна перенести більшу частину власного споживання електроенергії на період з 23:00 до 07:00 та заощадити чверть на оплаті рахунків за електрику.

Чому прати вночі вигідно: інші причини

Ще одна перевага нічного прання: ви допоможете збалансувати енергосистему України. Уряд неодноразово закликав українців зменшити споживання електроенергії з 07:00 ранку до 23:00.

Відповідно, коли ви будете запускати машинку вночі, це допоможе не перенавантажувати енергосистему та заощаджувати! Крім того, вночі немає пікового споживання електрики, тому ви можете не перейматися за раптове відключення світла.

До речі, нічне споживання стосується не лише пральної машинки, а й бойлера, посудомийної машини, праски тощо.

Як заощадити на пранні в машинці

У сучасних пральних машинках є режим Еко. Він вважається найекономнішим режимом прання. Річ у тім, що під час цього режиму пральна машинка запускає короткий цикл прання тривалістю приблизно 50-60 хв при температурі близько 20°, а це істотно знижує витрати електрики та води в порівнянні з класичними режимами.

До речі, аби зменшити витрату води в пральній машині, відмовтеся від додаткового полоскання. Зазвичай режими прання розраховані так, що необхідності в додатковому полосканні немає.

Також вам допоможе режим Половина завантаження. Ця функція машинок дозволяє використовувати менше води та запускає більш економний режим прання в ситуаціях, коли білизни накопичено мало, але випрати її потрібно вже зараз.

Аби суттєво зекономити на нічному пранні, використовуйте наступні режими своєї машинки: