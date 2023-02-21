Як перетягнути тканину на офісному кріслі – покрокова інструкція

Офісне крісло з часом втрачає свою колишню привабливість – на тканині починаються зʼявлятися дірки та потертості. Цей й не дивно, адже саме в кріслі ми проводимо найбільше робочого часу!

Якщо ваше офісне крісло має неестетичний вигляд, не поспішайте купувати нове. Радимо спробувати самостійно перетягнути тканинну оббивку.

Як перетягнути тканину на офісному кріслі в домашніх умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що знадобиться для перетяжки офісного крісла – список речей

Для перетяжки тканини на офісному кріслі вам знадобиться:

Нова тканина – саме її ви будете використовувати для перетяжки крісла. Шматок тканини має бути достатньо великим для покриття всієї поверхні сидіння та спинки крісла.

– саме її ви будете використовувати для перетяжки крісла. Шматок тканини має бути достатньо великим для покриття всієї поверхні сидіння та спинки крісла. Гвинти або скоби – їх використовують для прикріплення тканини до крісла.

– їх використовують для прикріплення тканини до крісла. Ножиці – будемо вирізати ними потрібні шматки тканини.

– будемо вирізати ними потрібні шматки тканини. Маркер чи олівець – їх можна використовувати для позначення розмірів, які потрібно вирізати.

– їх можна використовувати для позначення розмірів, які потрібно вирізати. Рулетка або лінійка знадобляться для вимірювання розмірів тканини.

знадобляться для вимірювання розмірів тканини. Щипці – допоможуть затягувати тканину, аби забезпечити рівномірність та гладкість крісла.

– допоможуть затягувати тканину, аби забезпечити рівномірність та гладкість крісла. Клей або маленькі гвоздики – їх будемо використовувати для прикріплення тканини до дерев’яних чи пластикових частин крісла.

Залежно від складності процесу перетяжки крісла, вам також можуть знадобитись додаткові інструменти. Також радимо не нехтувати засобами безпеки під час роботи.

Найважливіше у цьому процесі – це вирахувати скільки нової тканини вам знадобиться! Для цього не потрібно робити жодних складних розрахунків, просто використайте стару тканину, яку ви знімете, як мірки. Але слід пам’ятати, що тканина з часом деформується та витягується. Тому, роблячи мірки, радимо залишати кілька додаткових сантиметрів.

Як перетягнути офісне крісло в домашніх умовах

Крок 1: Підготовка матеріалів