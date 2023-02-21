Как перетянуть ткань на офисном кресле — пошаговая инструкция

Офисное кресло со временем теряет свою былую привлекательность — на ткани начинаются появляться дырки и потертости. Этот и неудивительно, ведь именно в кресле мы проводим больше всего рабочего времени!

Если ваше офисное кресло имеет неэстетичный вид, не спешите покупать новое. Советуем попробовать самостоятельно перетянуть тканевую обивку.

Как перетянуть ткань на офисном кресле в домашних условиях, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что понадобится для перетяжки офисного кресла — список вещей

Для перетяжки ткани на офисном кресле вам понадобится:

Новая ткань — именно ее вы будете использовать для перетяжки кресла. Кусок ткани должен быть достаточно большим для покрытия всей поверхности сиденья и спинки кресла.

— именно ее вы будете использовать для перетяжки кресла. Кусок ткани должен быть достаточно большим для покрытия всей поверхности сиденья и спинки кресла. Винты или скобы — они используются для прикрепления ткани к стулу.

— они используются для прикрепления ткани к стулу. Ножницы — будем вырезать ими нужные куски ткани.

— будем вырезать ими нужные куски ткани. Маркер или карандаш — их можно использовать для обозначения размеров, которые нужно вырезать из новой ткани.

— их можно использовать для обозначения размеров, которые нужно вырезать из новой ткани. Рулетка или линейка понадобятся для измерения размеров ткани.

понадобятся для измерения размеров ткани. Щипцы — помогут затягивать ткань, чтобы обеспечить равномерность и гладкость кресла.

— помогут затягивать ткань, чтобы обеспечить равномерность и гладкость кресла. Клей или маленькие гвоздики — их будем использовать для прикрепления ткани к деревянным или пластиковым частям кресла.

В зависимости от сложности процесса перетяжки кресла, вам также могут понадобиться дополнительные инструменты. Также советуем не пренебрегать средствами безопасности во время работы.

Самое важное в этом процессе — это высчитать сколько новой ткани вам понадобится! Для этого не нужно делать никаких сложных расчетов, просто используйте старую ткань, которую вы снимете как мерки. Но следует помнить, что ткань со временем деформируется и вытягивается. Поэтому, делая мерки, советуем оставлять несколько дополнительных сантиметров.

Как перетащить офисное кресло в домашних условиях

Шаг 1: Подготовка материалов

Снимите старую ткань со стула и удалите набивку (если она есть).

Измерьте размеры старой ткани, подкладки и подготовьте новые материалы для перетяжки.

Выберите ткань, которая будет хорошо смотреться на стуле и будет достаточно прочной.

Шаг 2: Подготовка стула

Очистите кресло от пыли и грязи и проверьте его на наличие повреждений.

Проверьте, соответствует ли новая подкладка размеру и форме кресла.

Если подложка подошла, выровняйте ее на поверхности кресла.

Шаг 3: Набивка

Поместите набивку на кресло так, чтобы она была равномерно распределена и не содержала складок.

При необходимости отрежьте набивку, чтобы она точно соответствовала форме стула и плотно прилегала к его поверхности.

Прикрепите набивку к стулу с помощью скоб, чтобы она не смещалась при перетяжке ткани.

Шаг 4: Перетяжка ткани

Расположите ткань на подкладке и обрежьте ее по размеру и форме стула.

Поместите ткань на набивку так, чтобы она была равномерно распределена и не содержала складок.

Натяните ткань в направлении от середины кресла к его краям, чтобы избежать неровностей и обеспечить равномерный и гладкий вид.

Растяните тканевое полотно и фиксируйте его с обратной стороны спинки. Старайтесь это делать аккуратно, чтобы не возникало загибов.

Зафиксируйте все гвоздиками и обрежьте хвостики.

Еще раз проверьте, равномерно ли прикреплена ткань и сохраняет ли она форму стула.

На самом деле перетягивание ткани на офисном кресле — сложный процесс, поэтому, если у вас нет достаточного опыта в этом деле, возможно, лучше обратиться за помощью к профессиональному мастеру.