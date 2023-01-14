Якщо на вашому улюбленому светрі з’явилися ковтунці, які псують весь зовнішній вигляд одягу, – це не проблема. Щоби светр не був пошарпаним і старим, не обов’язково купувати спеціальні машинки для ковтунців, а поготів – викидати улюблений светр у смітник.

Якщо на улюбленому предметі одягу з’являються ковтунці, це зовсім не означає, що він зроблений з поганого матеріалу. Найчастіше всьому виною – неправильний догляд (прання, сушіння тощо). Як прибрати ковтунці з одягу – читайте в матеріалі.

Як позбутися ковтунців на одязі засобами, які є в кожній ванній кімнаті

Позбутися набридливих ковтунців можна завдяки бритві. Для цього візьміть станок для гоління, натягніть річ у проблемній зоні і акуратно поводіть бритвою у тому місці, намагаючись не порізатись. Також у пригоді стане пемза. Жорсткий камінчик легко видалить ковтунці з грубої тканини, наприклад із пальто. Для цього потрібно зробити все так, як описано у першому пункті. Для боротьби із ковтунцями підійдуть також ножиці. Це метод для найтерплячіших. Адже кожен ковтунець доведеться окремо зрізати ножицями. Такий спосіб більш якісний, оскільки волокна саме зрізаються, а не обриваються, як в інших випадках. Це зменшує ймовірність швидкого утворення нових ковтунців. Не зайвим буде скористатися гребінцем. Гребінець із дрібними зубцями допоможе позбутися сплутування довгого ворсу на тканині. Для цього матеріал не потрібно натягувати, а рухи мають бути плавними, по ходу розташування волосків. Скористайтеся зубною щіткою. Аналогічно з ковтунцями на довгому ворсі бореться зубна щітка. Для цього способу обов’язково потрібно брати хоч і стару, але чисту щітку (щоб не забруднити одяг).

Як прибрати ковтунці з одягу: лайфхаки

Один із найкращих способів – це наждачний папір. Для обробки одягу з коротким ворсом підійде дрібнозерниста наждачка. Принцип дії такий самий, як і з пемзою. Головне – не затерти тканину до дірок. Губка. З дрібними ковтунцями успішно бореться проста губка для миття посуду, точніше – її жорсткий бік. А якщо губку перевернути і трішки намочити – вона чудово знімає ворс з одягу. Скотч. Із ковтунцями, шерстю та іншим сміттям чудово впорається і липка стрічка. Пройдіться скотчем по проблемних місцях, притискаючи його до тканини і різко відриваючи. Намагайтеся захопити побільше ковтунців.