Якщо на вашому улюбленому светрі з’явилися ковтунці, які псують весь зовнішній вигляд одягу, – це не проблема. Щоби светр не був пошарпаним і старим, не обов’язково купувати спеціальні машинки для ковтунців, а поготів – викидати улюблений светр у смітник.
Якщо на улюбленому предметі одягу з’являються ковтунці, це зовсім не означає, що він зроблений з поганого матеріалу. Найчастіше всьому виною – неправильний догляд (прання, сушіння тощо). Як прибрати ковтунці з одягу – читайте в матеріалі.
Як позбутися ковтунців на одязі засобами, які є в кожній ванній кімнаті
- Позбутися набридливих ковтунців можна завдяки бритві. Для цього візьміть станок для гоління, натягніть річ у проблемній зоні і акуратно поводіть бритвою у тому місці, намагаючись не порізатись.
- Також у пригоді стане пемза. Жорсткий камінчик легко видалить ковтунці з грубої тканини, наприклад із пальто. Для цього потрібно зробити все так, як описано у першому пункті.
- Для боротьби із ковтунцями підійдуть також ножиці. Це метод для найтерплячіших. Адже кожен ковтунець доведеться окремо зрізати ножицями. Такий спосіб більш якісний, оскільки волокна саме зрізаються, а не обриваються, як в інших випадках. Це зменшує ймовірність швидкого утворення нових ковтунців.
- Не зайвим буде скористатися гребінцем. Гребінець із дрібними зубцями допоможе позбутися сплутування довгого ворсу на тканині. Для цього матеріал не потрібно натягувати, а рухи мають бути плавними, по ходу розташування волосків.
- Скористайтеся зубною щіткою. Аналогічно з ковтунцями на довгому ворсі бореться зубна щітка. Для цього способу обов’язково потрібно брати хоч і стару, але чисту щітку (щоб не забруднити одяг).
Як прибрати ковтунці з одягу: лайфхаки
- Один із найкращих способів – це наждачний папір. Для обробки одягу з коротким ворсом підійде дрібнозерниста наждачка. Принцип дії такий самий, як і з пемзою. Головне – не затерти тканину до дірок.
- Губка. З дрібними ковтунцями успішно бореться проста губка для миття посуду, точніше – її жорсткий бік. А якщо губку перевернути і трішки намочити – вона чудово знімає ворс з одягу.
- Скотч. Із ковтунцями, шерстю та іншим сміттям чудово впорається і липка стрічка. Пройдіться скотчем по проблемних місцях, притискаючи його до тканини і різко відриваючи. Намагайтеся захопити побільше ковтунців.
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