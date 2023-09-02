Красивый, изящный, ароматный — все эти слова отлично описывают пион. Он действительно является украшением двора и источником благоухания в вазе. Факты ICTV пообщались с экспертами растений Лилианой Лавринец и Алексеем Колесником и расспросили, как пересадить пионы, а также об особенностях этого невероятного цветка.

Особенности и как пересадить пионы

Пион — довольно неприхотливое растение с очень мощной корневой системой, высокими стеблями, которые могут достигать одного метра. У него огромные цветки, которые имеют разнообразную окраску — от белого, желтого, оранжевого, розового до красного с оттенками.

Во многих композициях пионы больше всего будут привлекать внимание своими цветами, а после цветения могут создавать фон для других цветов на вашей клумбе, уверяет Колесник.

— Пион сам по себе совсем не прихотливое растение. Скажу одно, у меня растет пион, которому около 50 лет, и он до сих пор цветет, — рассказывает Лавринец.

Так что это растение подходит абсолютно для всех и способно радовать вас своей красотой много лет.

Но помните, что пионы — растения светолюбивые, поэтому высаживать их нужно на солнечных местах, но можно выращивать и в полутени. Наличие солнца регулирует количество и размер цветов.

Также место для пионов должно быть хорошо защищено от ветров и резких сквозняков.

Когда лучше пересаживать пионы

Как и все растения, пионы лучше всего пересаживать осенью или весной.

— Лучшее время для пересадки — с середины августа до середины сентября. Ни одно растение не любит частых пересадок, поэтому делать это, желательно как можно реже, — говорит Колесник.

Стоит помнить, что после пересадки пионы могут не цвести длительное время. Поэтому не переживайте, если растение не дарит цветов сразу после этой процедуры.

По мнению Лавринец, к пересадке пиона лучше прибегать тогда, когда есть желание его рассадить. Но если вы уже приступаете к этому делу, то стоит позаботиться о том, чтобы пионы до холодов нормализовались в почве.

Какую почву выбирать для пересадки пиона?

Пионы не прихотливы к почвам, уверяет Колесник, поэтому им подойдет обычный чернозем. Также можно приобрести универсальную землю. Единственное, что им не нравится — заболоченные и слишком сырые почвы.

Такого же мнения и наш второй эксперт Лавринец:

— Я бы советовала пион сажать на улице, там он себя прекрасно чувствует и хорошо зимует.

Как пересадить пионы: пошаговая инструкция

Здесь все достаточно просто — рассаживаются пионы корнем.

Шаг 1. Подготавливаем кусты

Перед пересадкой пионов прежде всего нужно подготовить кусты. Следует обрезать все сухие листья и срезать куст полностью, отступая от земли 20 см. После этого хорошо полить куст водой.

Шаг 2. Выкапываем кусты

Выкапывать растение необходимо очень осторожно, стараясь как можно меньше повредить массивную корневую систему.

Шаг 3. Высаживаем пион

— Далее высаживайте кусты в заранее подготовленные хорошо разрыхленные лунки под размер корневой системы, — говорит Колесник.

Со своей стороны, Лавринец советует в выкопанную в почве ямку влить немного универсального удобрения и подсыпать небольшое количество универсальной почвы. Это делается для того, чтобы пион быстрее прижился.

— После этого ставим корень и закапываем его, обязательно обозначая то место, где вы высадили корень, чтобы потом первые ростки не скосить, — добавляет Лавринец.

Шаг 4. Поливаем пионы

После посадки обязательно нужно обильно пролить кусты водой.

— Поливаем вечером после захода палящего солнца, так чтобы растение не сгорело во время полива, — говорит Лавринец.

Как ухаживать за пионами после пересадки

При дальнейшем уходе за высаженными растениями необходимо контролировать, чтобы куст не опустился слишком низко от усадки почвы. Если же так получилось, то нужно скорректировать его положение.

Также после пересадки пиона нельзя допускать пересыхания почвы.

Кроме того, первый месяц после пересадки растения нужно обрабатывать место высадки и поливать кусты каждый вечер.

Индикатором того, что пион прижился, будут первые ростки. Если они появились, то поздравляем — растение будет радовать вас не один год своей красотой.

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