Час від часу кожна рослина потребує пересадки. Вічнозелена ліана в 45 сантиметрів заввишки під назвою монстера не виключення. Факти ICTV розібрали з експертом покрокову інструкцію, як правильно пересаджувати монстеру, який варто обирати ґрунт для неї, горщик та які потрібно створити умови після маніпуляцій з домашньою квіткою.

Монстера – не лише красива та екзотична, за повір’ями, вона ще й сприяє усуненню головного болю, лікує захворювання нервової системи, а також допомагає в розвитку інтелектуальних здібностей. Тож її навіть рекомендують ставити до кімнати людини, яка хворіє. Але іноді й самій рослині потрібна допомога, наприклад, коли з’являються повітряні корінці. Як пересадити монстеру – ми розпитали в нашого постійного експерта з рослин Ліліани Лавринець.

Пересадка монстери: причини

Пересаджувати монстеру треба, якщо у неї є повітряні корені. Для цього потрібно витягнути корінь рослини, обрізати його неживу частину та стебло.

– Обрізати стебло потрібно так, щоб останній зріз був не далі, ніж два повітряні корені. Після цього ставимо нашу обрізану рослину у воду та чекаємо, доки укоріниться, – каже експерт.

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Крім того, молода монстера, вік якої менше трьох років, також потребує пересадки. Такі екземпляри варто пересаджувати щорічно, навесні й обирати для цього горщик більшого розміру.

Якщо вашій рослинці від 3 до 5 років, то пересаджувати монстеру потрібно два-чотири рази на рік. Більш дорослі вазони пересаджують за можливості або зовсім не вдаються до цього. Через великі розміри рослини монстеру дуже складно пересадити. Але у такому разі потрібно щороку змінювати верхній шар ґрунту, видаляючи стару землю до поверхневих коренів.

Але й велику монстеру за потреби можна пересадити, що доводить досвід нашого експерта з рослин. Якось їй довелось пересаджувати дуже велику та дорослу монстеру.

– Це була моя найбільша пересадка, цей вазон мені віддали в салоні. Я спершу застелила підлогу, щоби було куди висипати землю та поставити монстеру. Далі обдивилася рослину, підрізала коріння, обрізала всі сухі та неживі його частини. Далі додала дренаж, потім універсальний ґрунт, після цього почала садити коріння рослини та присипати універсальним ґрунтом. Одне можу сказати напевно – потрібно добре утрамбовувати рослину, щоб вона стояла, – розповідає експерт.

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Як пересаджувати монстеру: покрокова інструкція

Перед тим як пересаджувати монстеру, варто впевнитися, що ваша рослина не хворіє. Для цього ретельно обдивіться вазон на наявність різних жучків та павучків.

– Для пересадки важливо, щоб монстера була здоровою. Якщо у вас є підозри щодо того, що рослина хвора, то спочатку вилікуйте вазон, а потім переходьте до пересадки, – каже Лавринець.

Крок 1. Підготуйте ґрунт та горщик

Для пересадки монстери спочатку підготуйте спеціальний ґрунт, він має бути м’яким та пористим, а також мати слабо-кислу або нейтральну реакцію.

Підійде таке поєднання – дерен, перегній, торф і пісок у співвідношенні 2:1:1:1. Або можна взяти дерен, листяну землю і пісок у співвідношенні 3:1:1. Що доросліша монстера, то кислішим має бути ґрунт, тобто містити у земляній суміші більше торфу.

– Це важливий момент, хоча у мене 3 монстери для експерименту ростуть в універсальному ґрунті і добре почуваються, навіть випустили нові листочки за час моєї відпустки, – додає Лавринець.

Ще один важливий момент – це горщик. Ніколи не садіть рослину в ємність без дренажних отворів. Саме монстера часто через таку помилку втрачає своє коріння, воно загниває.

Не забудьте придбати й дренаж.

Крок 2. Дістаємо монстеру

Після того як ви все підготували, обережно дістаньте монстеру з горщика, в якому вона росла. Спочатку максимально обтрусіть її від землі. Потім горщик покладіть на бік, трохи постукайте по ньому з кожного боку, і міцно тримаючи рослину за низ стовбура, відпустіть її обертальними рухами.

Крок 3. Засипаємо дренаж та ґрунт

Після того як ви дістали монстеру, обов’язково потрібно насипати на дно горщика дренаж. Його висота має становити приблизно третину висоти горщика. Після цього вже можна садити рослину в горщик.

– Памʼятайте, саме для монстери обов’язкова ця подушка, адже вона запобігає загниванню коріння, – радить фахівець з рослин.

Крок 4. Полив

Потім гарно поливаємо рослину і ставимо у звичне для монстери місце. Краще для поливу взяти воду з акваріуму, щоб трошки підживити рослинку та надати їй сил.

Після пересадки не забувайте обприскувати вазон! Далі поливаємо монстеру мінімум через тиждень.

Секрет від експерта

Для монстери після пересадки замість поливу можна зробити гарячій душ.

– Розкажу секрет – коли посадили рослинку, не поливайте її, а зробіть гарячий душ. Поставте монстеру у ванну та полийте теплою водою з душової лійки, – каже Лавринець.

Температура води має бути комфортною для вашої руки, не гарячою і й не холодною.