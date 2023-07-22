Время от времени каждое растение нуждается в пересадке. Вечнозеленая лиана высотой 45 сантиметров под названием монстера не исключение. Факты ICTV разобрали с экспертом пошаговую инструкцию, как правильно пересаживать монстеру, какую почву стоит выбирать для нее, горшок и какие нужно создать условия после манипуляций с домашним цветком.

Монстера — не только красива и экзотична, по поверьям, она еще способствует устранению головной боли, лечит заболевания нервной системы, а также помогает в развитии интеллектуальных способностей. Поэтому ее даже рекомендуют ставить в комнату человека, который болеет. Но иногда и самому растению нужна помощь, например, когда появляются воздушные корешки. Как пересадить монстеру — мы расспросили у нашего постоянного эксперта по растениям Лилианы Лавринец.

Пересадка монстеры: причины

Пересаживать монстеру надо, если у нее есть воздушные корни. Для этого нужно вытянуть корень растения, обрезать его неживую часть и стебель.

— Обрезать стебель нужно так, чтобы последний срез был не дальше, чем два воздушных корня. После этого ставим наше обрезанное растение в воду и ждем пока укоренится, — говорит эксперт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений РОСЛИНИ • ВАЗОНИ • ОЗЕЛЕНЕННЯ (@liliana_storonska)

Молодая монстера, возраст которой менее трех лет, также нуждается в пересадке. Такие экземпляры следует пересаживать ежегодно, весной и выбирать для этого горшок большего размера.

Если вашему растению от 3 до 5 лет, то пересаживать монстеру нужно два-четыре раза в год. Более взрослые вазоны пересаживают по возможности или вовсе не прибегают к этому. Дело в больших размерах растения, из-за чего монстеру очень сложно пересадить. Но в таком случае нужно каждый год менять верхний слой почвы, удаляя старую землю до поверхностных корней.

Но и большую монстеру при необходимости можно пересадить. Что доказывает опыт нашего эксперта по растениям. Как-то ей пришлось пересаживать очень большую и взрослую монстеру.

— Это была моя самая большая пересадка, этот вазон мне отдали в салоне. Я сначала застелила пол, чтобы было куда высыпать землю и положить монстеру. Далее осмотрела растение, подрезала корень, обрезала все сухие и неживые его части. Далее добавила дренаж, затем универсальный грунт, после этого начала садить растение и присыпать корни универсальной почвой. Одно могу сказать наверняка — нужно хорошо утрамбовывать растение, чтобы оно стояло, — рассказывает эксперт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений РОСЛИНИ • ВАЗОНИ • ОЗЕЛЕНЕННЯ (@liliana_storonska)

Как пересаживать монстеру: пошаговая инструкция

Перед тем как пересаживать монстеру, стоит убедиться, что ваше растение не болеет. Для этого тщательно осмотрите вазон на предмет различных жучков и паучков.

— Для пересадки важно, чтобы монстера была здоровой. Если у вас есть подозрения относительно слабости монстеры, то сначала вылечите вазон, а потом переходите к пересадке, — говорит Лавринец.

Шаг 1. Подготовьте почву и горшок

Для пересадки монстеры сначала подготовьте специальную почву, она должна быть мягкой и пористой, а также иметь слабо-кислую или нейтральную реакцию.

Подойдет следующее сочетание — дерн, перегной, торф и песок в соотношении 2:1:1:1. Или можно взять дерн, лиственную землю и песок в соотношении 3:1:1. Чем взрослее монстера, тем почва должна быть более кислой, то есть содержать в земляной смеси больше торфа.

— Это важный момент, хотя у меня 3 монстеры для эксперимента растут в универсальной почве и классно себя чувствуют, даже выпустили новые листочки за время моего отпуска, — добавляет Лавринец.

Еще один важный момент — это горшок. Никогда не сажайте растение в емкость без дренажных отверстий, именно монстера часто из-за такой ошибки теряет свои корни, они загнивают.

Не забудьте приобрести дренаж.

Шаг 2. Достаем монстеру

После того как вы все подготовили, осторожно достаньте монстеру из горшка, в котором она росла. Сначала максимально отряхните ее от земли. Затем горшок положите на бок, немного постучите по нему с каждой стороны, и крепко держа растение за низ ствола, отпустите его вращательными движениями.

Шаг 3. Засыпаем дренаж и почву

После того как вы достали монстеру, обязательно нужно насыпать на дно горшка дренаж. Его высота должна составлять примерно треть высоты горшка. И тогда уже можно приступать к погружению корней в горшок и обсыпать их почвой.

— Помните, именно для монстеры обязательна эта подушка, поскольку она предотвращает загнивание корней, — советует специалист по растениям.

Шаг 4. Полив

Затем хорошо поливаем растение и ставим в привычное для монстеры место. Лучше для полива взять воду из аквариума, чтобы немножко подпитать растение и придать ему сил.

После пересадки не забывайте опрыскивать вазон! Далее поливаем монстеру минимум через неделю.

Секрет от эксперта

Для монстеры после пересадки вместо полива можно сделать горячий душ.

— Расскажу секрет — когда посадили растение, не поливайте его, а сделайте горячий душ. Поставьте монстеру в ванну и полейте теплой водой из душевой лейки, — говорит Лавринец.

Температура воды должна быть комфортной для вашей руки, не горячей и не холодной.