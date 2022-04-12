Якщо ви вирішили здивувати рідних на Великдень 2022, приготуйте замість звичної традиційної паски італійський панетоне. Повітряне тісто цього десерту не залишить байдужим навіть тих, хто на дієті.

Ми підготували покроковий рецепт приготування смачної італійської паски панетоне. Готувати її легше, ніж вам здається!

Інгредієнти для тіста:

борошно – 500 г

цукор – 80 г

вершкове масло – 250 г

яйця – 2 шт

свіжі дріжджі – 22 г

ваніль

тепла вода – 120 мл

молочний шоколад – 140 г

фундук – 100 г

Скоринка для панетоне:

фундучна пудра (борошно) – 40 г

цукор – 65 г

білок – 1 шт

кукурудзяний крохмаль – 10 г

Всі інгрідієнти перемішуємо вінчиком до однорідної маси.

Як приготувати тісто для італійської паски панетоне

Поміщаємо в чашу блендера з насадкою гачок борошно, цукор, масло, яйця, дріжджі, ваніль і теплу воду. Вимішуємо 10 хвилин.

Додаємо поламаний на шматочки молочний шоколад і подрібнений смажений фундук. Вимішуємо ще 2 хвилини.

Накриваємо тісто вологим рушником і залишаємо його за кімнатної температури на 1,5 години.

Розподіляємо тісто у форми та даємо йому підійти ще 1,5-2 години.

Посипаємо додатково шоколадом і горіхами, заливаємо “скоринкою”.

Ставимо італійську паску панетоне в розігріту до 200 градусів духовку. Через 10 хвилин знижуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще 30 хвилин (якщо панетоне маленькі, достатньо 20 хвилин).