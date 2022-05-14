На тлі повномасштабного вторгнення багато українців ховаються в укриттях від потенційної повітряної атаки. У деяких випадках повітряна тривога може тривати годинами — влада постійно нагадує про необхідність перебування в безпечному місці.

Однак у таких місцях часто погана якість мережі через товсті стіни, або ж через розташування нижче рівня землі.

Що робити, якщо в укритті немає зв’язку або він дуже слабкий – далі в матеріалі.

У Держспецзв’язку радять скористатися національним роумінгом у мережі іншого оператора. Це можна зробити на смартфоні Android та iOS у налаштуваннях мобільної мережі.

Ще один спосіб – вручну спробувати під’єднатися до мережі свого оператора. Це можна зробити й автоматично – смартфон самостійно шукатиме сигнал.

Якщо доступ до інтернету є, але швидкість дуже низька – рекомендується зменшити споживання трафіку. Для цього необхідно зайти в налаштування месенджера та вимкнути функцію Фонове завантаження або Автозавантаження медіа.

На випадок, якщо немає можливості додзвонитися, можна спілкуватися за допомогою СМС.

Щоб заощадити використаний трафік, рекомендується підключатися до мережі Wi-Fi.

Якщо в інших людей у ​​сховищі є мобільна мережа, а у вас немає – необхідно перезавантажити телефон та переконатися у відключенні Режиму польоту. Ще один варіант – заміна SIM-картки.

Якщо у сховищі ні в кого немає доступу до мережі, то велика ймовірність пошкодження інфраструктури.