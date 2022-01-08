Розводи на лобовому склі автомобіля – це не просто брудно та неестетично, а й заважає сконцентруватися на дорозі.

Для безпеки та спокою водія необхідно ретельно мити вікна. Про те, як очистити лобове скло від розводів ззовні та зсередини, дізнавалися Факти ICTV.

Причини розводів на лобовому склі

Проблема появи жирного нальоту та розводів на лобовому склі знайома кожному автолюбителю. Зазвичай вони виникають під час використання салонної пічки.

В сонячну погоду або вночі ця плівка стає настільки помітною, що може засліпити водія та призвести до аварії.

Причини появи зовнішніх розводів на лобовому склі:

Застарілі двірники, на яких накопичується бруд. Під час користування двірниками він лише розноситься по лобовому вікні, залишаючи неприємні сліди.

на яких накопичується бруд. Під час користування двірниками він лише розноситься по лобовому вікні, залишаючи неприємні сліди. Мікротріщини – бруд потрапляє в них, утворюючи на лобовому склі ілюзію жирних плям.

– бруд потрапляє в них, утворюючи на лобовому склі ілюзію жирних плям. Неякісне очищення вікон – за недбалого очищення лобового скла розводи будуть заважати вам постійно.

А ось зсередини лобове скло забруднюється з двох причин:

Під час куріння в салоні нікотинові смоли осідають на поверхню вінка.

Бруд, занесений з вулиці, притягується випаровуваннями під час використання салонної пічки.

Як ззовні очистити лобове скло від розводів

Аби начисто вимити лобове скло автомобіля ззовні, не залишаючи розводів, необхідно помити його розчином води з додаванням мийного засобу.

Видаліть основний бруд.

Приготуйте мильний розчин – або з додаванням мила, або з засобом для миття посуду.

Ганчіркою відмийте вікна.

Витріть мокру поверхню сухою серветкою.

Як очистити внутрішню частину лобового скла від розводів

Є багато засобів, які допоможуть очистити внутрішню частину лобового скла.

Розводи можна усунути за допомогою:

спеціальних спреїв; спиртових хімічних засобів; народних способів;

Якщо зі спеціальними хімічними засобами все зрозуміло, то серед народних є специфічні, але дуже ефективні борці з розводами.

Народні засоби

Нашатирний спирт – доступний та ефективний спосіб для очищення. Спирт необхідно розвести з водою, та ганчіркою протерти розводи. Якщо ви додасте невелику кількість спирту – це допоможе не лише позбутися слідів на склі, а й усуне неприємний запах у салоні. Але будьте обережні, адже велика кількість спирту, навпаки, призведе до сильного смороду.

Під час очищення спиртом краще використовуйте паперові серветки чи газету, спеціальні резинові ганчірки або ж мікрофіброву серветку.

Після того, як ви розвели воду зі спиртом, повільно та обережно обробіть поверхню лобового скла, видаляючи плями. Після цього витріть скло серветкою або гумовим скребком.

До речі, розчином спирту та води можна прибрати розводи як ззовні, так і зсередини авто.

Гліцерин – у чистому вигляді мити ним вікна не можна. Адже він може покрити скло жирною плівкою. Аби цього не сталося, додайте до нього спирт чи горілку. Суміш потрібно робити в пропорції 1/10, де 1 – частина гліцерину, 10 – спирт чи горілка.

у чистому вигляді мити ним вікна не можна. Адже він може покрити скло жирною плівкою. Аби цього не сталося, додайте до нього спирт чи горілку. Суміш потрібно робити в пропорції 1/10, де 1 – частина гліцерину, 10 – спирт чи горілка. Тютюн – досить незвичайний спосіб очищення, але ефективний! На мокру бавовняну ганчірку висипте тютюн та почекайте, доки він розмокне. Далі губкою протріть скло. Залишки на вікні витріть звичайною водою або мильними засобами.

досить незвичайний спосіб очищення, але ефективний! На мокру бавовняну ганчірку висипте тютюн та почекайте, доки він розмокне. Далі губкою протріть скло. Залишки на вікні витріть звичайною водою або мильними засобами. Губка у солі – цей спосіб здатний відмити слабкі забруднення та запобігти утворенню розводів та конденсату.

Професійне очищення лобового скла

Самостійне очищення лобового скла від бруду – завдання не найприємніше. Якщо у вас є можливість, доручіть цю справу професіоналам. Зверніться до спеціалізованої автомийки з потрібним обладнанням.

Вони використовують в своєму арсеналі лише ефективну автокосметику. Після візиту на таку автомийку лобове скло автомобіля блищатиме та більше не докучатиме власнику неприємними плямами, розводами та нальотом.

Бережіть себе та свій автомобіль!