Разводы на лобовом стекле автомобиля – это не просто грязно и не эстетично, но и мешает сконцентрироваться на дороге.
Для безопасности и спокойствия водителя необходимо тщательно мыть окна. О том, как очистить лобовое стекло от разводов снаружи и изнутри, узнавали Факты ICTV.
Причины разводов на лобовом стекле
Проблема появления жирного налета и разводов на лобовом стекле знакома каждому автолюбителю. Обычно они возникают во время использования салонной печки.
В солнечную погоду или ночью эта пленка становится настолько заметной, что может ослепить водителя и привести к аварии.
Причины появления наружных разводов на лобовом стекле:
- Старые дворники, на которых скапливается грязь. При использовании дворников она только разносится по лобовому окну, оставляя неприятные следы.
- Микротрещины – грязь попадает в них, образуя на лобовом стекле иллюзию жирных пятен.
- Некачественная очистка окон – при небрежной очистке лобового стекла разводы будут мешать вам постоянно.
А вот изнутри лобовое стекло загрязняется по двум причинам:
- Во время курения в салоне никотиновые смолы оседают на поверхность окна.
- Грязь, занесенная с улицы, притягивается испарениями при использовании салонной печки.
Как снаружи очистить лобовое стекло от разводов
Чтобы начисто вымыть лобовое стекло автомобиля снаружи не оставляя разводов, необходимо помыть его раствором воды с добавлением моющего средства.
- Удалите основную грязь.
- Приготовьте мыльный раствор или с добавлением мыла, или средством для мытья посуды.
- Тряпкой отмойте окна.
- Вытрите мокрую поверхность сухой салфеткой.
Как очистить внутреннюю часть лобового стекла от разводов
Есть много средств, которые помогут очистить внутреннюю часть лобового стекла.
Разводы можно устранить с помощью:
- специальных спреев;
- спиртовых химических средств;
- народных способов;
Если со специальными химическими средствами все понятно, то среди народных есть специфические, но очень эффективные борцы с разводами.
Народные средства
- Нашатырный спирт – доступный и эффективный способ для очистки. Спирт необходимо развести с водой, и тряпкой протереть окно. Если вы добавите небольшое количество спирта — это поможет не только избавиться от следов на стекле, но и устранит неприятный запах в салоне. Но будьте осторожны, ведь большое количество спирта, наоборот, приведет к сильной вони.
Во время очистки спиртом лучше используйте бумажные салфетки или газету, специальные резиновые тряпки или же микрофибровую салфетку.
После того, как вы развели воду со спиртом, медленно и осторожно обработайте поверхность лобового стекла, удаляя пятна. После этого вытрите стекло салфеткой или резиновым скребком.
Кстати, раствором спирта и воды можно убрать разводы как снаружи, так и изнутри авто.
- Глицерин — в чистом виде мыть окно им нельзя. Ведь он может покрыть стекло жирной пленкой. Чтобы этого не произошло добавьте к нему спирт или водку. Смесь нужно делать в пропорции 1/10, где 1 — часть глицерина, 10 — спирт или водка.
- Табак — довольно необычный способ очищения, но эффективный! На мокрую тряпку высыпьте табак и подождите, пока он размокнет. Далее губкой протрите стекло. Остатки на окне сотрите обычной водой или мыльными средствами.
- Губка в соли — этот способ способен отмыть слабые загрязнения и предотвратить образование разводов и конденсата.
Профессиональная очистка лобового стекла
Самостоятельная очистка лобового стекла от грязи — задача не самая приятная. Если у вас есть возможность, поручите это дело профессионалам. Обратитесь в специализированной автомойке с нужным оборудованием.
Они используют в своем арсенале лишь эффективную автокосметику.
После визита на такую автомойку лобовое стекло автомобиля будет сиять и больше не будет досаждать владельцу неприятными пятнами, разводами и налетом.
Берегите себя и свой автомобиль!