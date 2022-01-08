Разводы на лобовом стекле автомобиля – это не просто грязно и не эстетично, но и мешает сконцентрироваться на дороге.

Для безопасности и спокойствия водителя необходимо тщательно мыть окна. О том, как очистить лобовое стекло от разводов снаружи и изнутри, узнавали Факты ICTV.

Причины разводов на лобовом стекле

Проблема появления жирного налета и разводов на лобовом стекле знакома каждому автолюбителю. Обычно они возникают во время использования салонной печки.

В солнечную погоду или ночью эта пленка становится настолько заметной, что может ослепить водителя и привести к аварии.

Причины появления наружных разводов на лобовом стекле:

Старые дворники, на которых скапливается грязь. При использовании дворников она только разносится по лобовому окну, оставляя неприятные следы.

на которых скапливается грязь. При использовании дворников она только разносится по лобовому окну, оставляя неприятные следы. Микротрещины – грязь попадает в них, образуя на лобовом стекле иллюзию жирных пятен.

– грязь попадает в них, образуя на лобовом стекле иллюзию жирных пятен. Некачественная очистка окон – при небрежной очистке лобового стекла разводы будут мешать вам постоянно.

А вот изнутри лобовое стекло загрязняется по двум причинам:

Во время курения в салоне никотиновые смолы оседают на поверхность окна.

Грязь, занесенная с улицы, притягивается испарениями при использовании салонной печки.

Как снаружи очистить лобовое стекло от разводов

Чтобы начисто вымыть лобовое стекло автомобиля снаружи не оставляя разводов, необходимо помыть его раствором воды с добавлением моющего средства.

Удалите основную грязь. Приготовьте мыльный раствор или с добавлением мыла, или средством для мытья посуды. Тряпкой отмойте окна. Вытрите мокрую поверхность сухой салфеткой.

Как очистить внутреннюю часть лобового стекла от разводов

Есть много средств, которые помогут очистить внутреннюю часть лобового стекла.

Разводы можно устранить с помощью:

специальных спреев; спиртовых химических средств; народных способов;

Если со специальными химическими средствами все понятно, то среди народных есть специфические, но очень эффективные борцы с разводами.

Народные средства

Нашатырный спирт – доступный и эффективный способ для очистки. Спирт необходимо развести с водой, и тряпкой протереть окно. Если вы добавите небольшое количество спирта — это поможет не только избавиться от следов на стекле, но и устранит неприятный запах в салоне. Но будьте осторожны, ведь большое количество спирта, наоборот, приведет к сильной вони.

Во время очистки спиртом лучше используйте бумажные салфетки или газету, специальные резиновые тряпки или же микрофибровую салфетку.

После того, как вы развели воду со спиртом, медленно и осторожно обработайте поверхность лобового стекла, удаляя пятна. После этого вытрите стекло салфеткой или резиновым скребком.

Кстати, раствором спирта и воды можно убрать разводы как снаружи, так и изнутри авто.

Глицерин — в чистом виде мыть окно им нельзя. Ведь он может покрыть стекло жирной пленкой. Чтобы этого не произошло добавьте к нему спирт или водку. Смесь нужно делать в пропорции 1/10, где 1 — часть глицерина, 10 — спирт или водка.

— в чистом виде мыть окно им нельзя. Ведь он может покрыть стекло жирной пленкой. Чтобы этого не произошло добавьте к нему спирт или водку. Смесь нужно делать в пропорции 1/10, где 1 — часть глицерина, 10 — спирт или водка. Табак — довольно необычный способ очищения, но эффективный! На мокрую тряпку высыпьте табак и подождите, пока он размокнет. Далее губкой протрите стекло. Остатки на окне сотрите обычной водой или мыльными средствами.

— довольно необычный способ очищения, но эффективный! На мокрую тряпку высыпьте табак и подождите, пока он размокнет. Далее губкой протрите стекло. Остатки на окне сотрите обычной водой или мыльными средствами. Губка в соли — этот способ способен отмыть слабые загрязнения и предотвратить образование разводов и конденсата.

Профессиональная очистка лобового стекла

Самостоятельная очистка лобового стекла от грязи — задача не самая приятная. Если у вас есть возможность, поручите это дело профессионалам. Обратитесь в специализированной автомойке с нужным оборудованием.

Они используют в своем арсенале лишь эффективную автокосметику.

После визита на такую автомойку лобовое стекло автомобиля будет сиять и больше не будет досаждать владельцу неприятными пятнами, разводами и налетом.

Берегите себя и свой автомобиль!