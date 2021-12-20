З початку 2021 року українці зняли з обліку для вибракування понад 15 тисяч авто. Найчастіше утилізували автомобілі українського, радянського та російського виробництва.

Про це заявили експерти з Інституту досліджень авторинку. Так, 54% всього утилізованого транспорту належало фізичним особам — легковики, вантажівки та автобуси. 64% всього знищеного транспорту були легковими авто.

Топ-10 утилізованих авто в Україні за 2021 рік:

ВАЗ 2101 – 791 авто; ВАЗ 2106 – 657 авто; УАЗ Буханка – 632 авто; ВАЗ 2107 – 538 авто; АЗЛК 2140 Москвич – 470 авто; ВАЗ 2109 и 21099 – 437 авто; ГАЗ 53 – 424 авто; АЗЛК 412 – 380 авто; ЗАЗ 1102 Таврія – 341 авто; ГАЗ 3302 Газель – 308 авто.

За 2021-й кількість відправленого на утилізацію транспорту поступово збільшувалася. Так, із січня по листопад цьогоріч зняли з обліку для вибракування на 40% більше автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти запевняють, що причин для такої тенденції є кілька. Наприклад, система автофіксації ДТП поступово покращується у всій Україні. Також багато хто побоюється обов’язкового техогляду, який запланований на 2022 рік.

Деякі автомобілі радянської епохи вже просто невигідно відновлювати. Якщо раніше ними займалися і намагалися повернути на дороги, то зараз набагато простіше назбирати на стару, але доступну іномарку.

Майже половину всіх транспортних засобів вибраковують юридичні особи, це може бути наслідком масових інвентаризацій та впорядкування майна як приватних, так і державних організацій.

2022 року українські водії зіштовхнуться з новими змінами. Так, дуже скоро можуть повернути обов’язковий техогляд, бальну систему штрафів, а камери для автофіксації порушень правил дорожнього руху будуть розумнішими. Ознайомитися зі всіма змінами для водіїв у 2022 році можна у матеріалі Фактів ICTV.