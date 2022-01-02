Лобове скло автівки дуже любить накопичувати на собі різноманітний бруд – пил, частинки комах або ж залишки грязюки. Все це не просто дратує, а й заважає кермувати.

Якщо з пилом та слідами від бруду чи дощу все зрозуміло – необхідно просто помити автівку, то зі слідами комах на лобовому склі просто так не впораєшся!

Навіть після миття на авто можуть залишатися сліди від мух, комарів та інших мошок. Про те, як чистити лобове скло від комах, читайте в нашому матеріалі.

Способи очищення скла від комах

Варіантів, як позбутися дратівливих комах з лобового скла – безліч. Найшвидший на найбезпечніший, проте й найвитратніший – звернутися в спеціалізовану автомийку. Там використовують прилади для відпарювання забруднень.

Промислові засоби

Якщо ж ви не хочете переплачувати, рекомендуємо придбати спеціальні хімічні засоби. Вони бувають різні – гель, аерозоль, спрей тощо. Сам розчин містить агресивні речовини, які здатні пошкодити автівку, тому діяти потрібно обережно.

Підручні засоби

засіб для миття посуду – бюджетний спосіб, який доступний усім. Декілька крапель розведіть з водою та протріть ваше скло. Не забувайте після такої “чистки” промити вікна звичайною водою;

– бюджетний спосіб, який доступний усім. Декілька крапель розведіть з водою та протріть ваше скло. Не забувайте після такої “чистки” промити вікна звичайною водою; засіб для миття вікон – нанесіть засіб на скло та протріть м’якою сухою ганчіркою;

– нанесіть засіб на скло та протріть м’якою сухою ганчіркою; солодкі напої – незвичайний спосіб очищення автомобільних вікон, проте ефективний! Спочатку помийте скло звичайною водою та дайте йому висохнути. Далі м’яку ганчірку обмокніть у лимонаді та натріть брудні частини вікон. Позбувшись бруду, помийте їх розчином води та мийного засобу;

– незвичайний спосіб очищення автомобільних вікон, проте ефективний! Спочатку помийте скло звичайною водою та дайте йому висохнути. Далі м’яку ганчірку обмокніть у лимонаді та натріть брудні частини вікон. Позбувшись бруду, помийте їх розчином води та мийного засобу; сода – позбутися слідів комах можна, протерши скло мильним розчином з невеликою кількістю харчової соди. Але пам’ятайте, сода може пошкодити вікна, тому мийте обережно.

Як захистити лобове скло від комах

В теплу пору року від комах важко позбутися, тому ваше авто в будь-якому випадку стане їх жертвою. Проте аби зменшити ризики, можна покрити лобове скло поліроллю чи воском.

Рідкий віск наносять лише на капот або окремі частини кузова, скло терти ним не можна! Для вікон підійде твердий віск – він захистить їх, але слідкуйте, щоб віск не потрапив на кузов.

Віск діє протягом двох-трьох місяців. Наносити його потрібно на чисту поверхню сухою ганчіркою, обережними рухами рівномірно натираючи вікна.

Під час видалення комах з лобового скла пам’ятайте, що обраний спосіб не повинен привести до пошкоджень. Чистіть його обережно та повільно. Використовуйте м’які ганчірки з мікрофібри.

Бережіть себе та свій автомобіль!