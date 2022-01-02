Как очистить лобовое стекло от мошек

Лобовое стекло машины очень любит накапливать на себе разнообразные загрязнения — пыль, частички насекомых или же остатки грязи. Все это не просто раздражает, но и мешает водить авто.

Если с пылью и следами от грязи и дождя все понятно – необходимо просто помыть машину, то со следами насекомых на лобовом стекле просто так не справишься!

Даже после мытья на авто могут оставаться следы от мух, комаров и других мошек. О том, как чистить лобовое стекло от насекомых, читайте в нашем материале.

Способы очистки стекла от насекомых

Вариантов, как избавиться от раздражающих мошек с лобового стекла — множество. Самый быстрый и безопасный, однако и самый затратный – обратиться в специализированную автомойку. Там используют приборы для отпаривания загрязнений.

Промышленные средства

Если же вы не хотите переплачивать, рекомендуем приобрести специальные химические средства. Они бывают разные — гель, аэрозоль, спрей и т. п. Сам раствор содержит агрессивные вещества, которые способны повредить машину, поэтому действовать нужно осторожно.

Подручные средства

средство для мытья посуды — бюджетный способ, который доступен всем. Несколько капель разбавьте водой и протрите стекло. Не забывайте после такой “чистки” промыть оконные стекла обычной водой;

— бюджетный способ, который доступен всем. Несколько капель разбавьте водой и протрите стекло. Не забывайте после такой “чистки” промыть оконные стекла обычной водой; средство для мытья окон — нанесите средство на стекло и протрите мягкой сухой тряпкой;

— нанесите средство на стекло и протрите мягкой сухой тряпкой; сладкие напитки – необычный способ очистки автомобильных стекол, но эффективный! Сначала вымойте окна обычной водой и дайте им высохнуть. Далее мягкую тряпку обмокните в лимонаде и натрите грязные части стекол. Избавившись от грязи, помойте их раствором воды и моющего средства;

– необычный способ очистки автомобильных стекол, но эффективный! Сначала вымойте окна обычной водой и дайте им высохнуть. Далее мягкую тряпку обмокните в лимонаде и натрите грязные части стекол. Избавившись от грязи, помойте их раствором воды и моющего средства; сода — избавиться от следов насекомых можно, протерев стекло мыльным раствором и небольшим количеством пищевой соды. Но помните, сода может повредить окна, поэтому трите осторожно.

Как защитить лобовое стекло от насекомых

В теплое время года от насекомых трудно избавиться, поэтому ваше авто в любом случае станет их жертвой. Однако чтобы уменьшить риски, можно покрыть лобовое стекло полиролью или воском.

Жидкий воск наносят только на капот или отдельные части кузова, окна тереть им нельзя! Для стекол подойдет твердый воск — он защитит их, но следите, чтобы воск не попал на кузов.

Воск действует в течение двух-трех месяцев. Наносить его нужно на чистую поверхность сухой тряпкой, осторожными движениями равномерно натирая окна.

При удалении насекомых с лобового стекла помните, что выбранный способ не должен привести к повреждениям. Чистите его осторожно и медленно. Используйте мягкие тряпки из микрофибры.

Берегите себя и свой автомобиль!