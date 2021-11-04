Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився секретами, які допоможуть приготувати найсмачніші страви із сезонного продукту – гарбуза.

З цього інгредієнта можна приготувати будь-що – кашу, пиріг, суп, салат, запіканку, оладки чи торт. Як правильно обрати гарбуз, розповів Євген Клопотенко за лаштунками реаліті Пекельна кухня, яке йде по понеділках на Новому каналі.

– Коли обираєте гарбуз, звертайте увагу, щоб він не був пластиковим. Пластикові – спеціальні сорти, які вирощують влітку, поза сезоном, – зазначив Євген Клопотенко.

Шеф-кухар наголосив, що гарбуз має бути довгастої та невеликої форми.

– Такі невеликі плоди найсолодші, з них найкраще готувати. Але часто трапляються й смачні дикі гарбузи, – сказав Євген.

Якщо знайти ідеальний плід так і не вдалося, не турбуйтеся. Головне – правильно його приготувати.

– Загалом для готування можна брати будь-який гарбуз. Але важливо розуміти, що цей продукт можна їсти сирим! У цих плодах надто багато корисних речовин, – зазначив кулінар.

Раніше Євген Клопотенко поділився покроковим рецептом гарбузових оладок. Він опублікував відео, де показав детальне приготування. Шеф-кухар рекомендує їсти їх із медом чи топленим вершковим маслом.