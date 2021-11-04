Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился секретами, которые помогут приготовить самые вкусные блюда из сезонного продукта — тыквы.

Из этого ингредиента можно приготовить, что угодно — кашу, пирог, суп, салат, запеканку, оладьи или торт. Как правильно выбрать тыкву, рассказал Евгений Клопотенко за кулисами реалити Адская кухня, которое идет по понедельникам на Новом канале.

— Когда выбираете тыкву, обращайте внимание, чтобы она не была пластиковой. Пластиковые — специальные сорта, которые выращивают летом, вне сезона, — отметил Евгений Клопотенко.

Шеф-повар подчеркнул, что тыква должна быть продолговатой и небольшой формы.

— Такие небольшие плоды самые сладкие, из них лучше всего готовить. Но часто попадаются и вкусные дикие тыквы, — сказал Евгений.

Если найти идеальный плод так и не удалось, не расстраивайтесь. Главное — правильно ее приготовить.

— В целом для готовки можно брать любую тыкву. Но важно понимать, что этот продукт можно есть и сырым! В этих плодах очень много полезных веществ, — отметил кулинар.

Ранее Евгений Клопотенко поделился пошаговым рецептом тыквенных оладьев. Он опубликовал видео, в котором показал детальное приготовление. Шеф-повар рекомендует есть их с медом или топленным сливочным маслом.