Інколи трапляється, що у квартирі починають з’являтися блохи. З’явитися ці неприємні сусіди можуть навіть без домашніх тварин в оселі. Таких бліх називають побутовими.

Насправді блохи мають кілька улюблених місць для свого існування – на шерсті домашніх улюбленців, у пір’ї птахів, на одязі людей, у підлоговому покритті чи в меблях.

Якщо у вашій квартирі з’явилися блохи, проблему потрібно вирішувати терміново.

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Як вивести блохи з оселі назавжди – читайте в нашому матеріалі.

Народні засоби для боротьби з блохами

Блохи дуже швидко розмножуються, тому однієї пляшки спеціального хімічного препарату може бути недостатньо для виведення комах з оселі. Крім того, спеціалізовані засоби коштують недешево, тому використовувати їх нераціонально.

Народні засоби набагато економніші у використанні, до того ж безпечні для здоров’я людей і домашніх тварин.

Цитрусова цедра

Вивести бліх можна за допомогою цитрусових, а точніше, їхньої цедри. Блохи не люблять різких запахів, тож цитрусові теж стануть у пригоді під час боротьби зі шкідниками.

Шкірки апельсина, лимона або мандарина слід розкласти у місця виявлення паразитів. Після цього питання виведення бліх вирішиться само собою.

Сіль

Дивно звучить, але сіль дійсно може допомогти у боротьбі з блохами. Її слід розсипати на підлозі та меблевих покриттях.

Справа у тому, що сіль має вбивчий вплив на цих паразитів. Коли кристали солі потрапляють на панцир блохи, то роз’їдають його. Після чого комаха помирає.

Сіль варто залишити на добу, а потім ретельно зібрати та провести вологе прибирання. До речі, замість солі можна використати соду.

Ефірні олії

Вивести бліх можна за допомогою ефірної олії, яка продається в будь-якій аптеці. Паразитів відлякує різкий запах евкаліпту, м’яти, гвоздики. Тож варто обробити поверхні ефірною олією.

Дігтярне мило

Вивести бліх з будинку можна за допомогою дігтярного мила. Це досить ефективний народний засіб у боротьбі з блохами. Крім того, доволі бюджетний.

Мило необхідно натерти та розвести у гарячій воді. Отриманим розчином помийте підлогу, двері, меблі тощо.

Оцет

Це ще один традиційний народний засіб, який застосовується з метою профілактики та для позбавлення від квартирних паразитів.

Досить обробити підлогу і всі поверхні у будинку сильно концентрованим розчином оцту та води. Така суміш вб’є паразитів та унеможливить їхню появу.

Соснові тирса і хвоя

Блохи не переносять запах хвої, тому вона є хорошим засобом для виведення їх з оселі. Необхідно розкласти гілочки хвої у будинку та на місцях виявлення шкідників.

Часник та пивні дріжджі

Для такого способу треба змішати подрібнений часник та дріжджі й обробити отриманою сумішшю підлогу. Через добу добре пропилососити помешкання.

Аби блохи не повернулися, можна час від часу залишати на поверхнях меблів зубчики часнику.