Иногда случается, что в квартире начинают появляться блохи. Появиться эти неприятные соседи могут даже без домашних животных в доме. Таких блох называют бытовыми.

На самом деле блохи имеют несколько любимых мест для своего существования — на шерсти домашних любимцев, в оперении птиц, на одежде людей, в напольном покрытии или в мебели.

Если в вашей квартире появились блохи, проблему нужно решать срочно.

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Как вывести блохи в доме навсегда — читайте в нашем материале.

Народные средства для борьбы с блохами

Блохи очень быстро размножаются, поэтому одной бутылки специального химического средства может быть недостаточно для выведения насекомых в доме. Кроме того, специализированные средства стоят недешево, поэтому использовать их нерационально.

Народные средства намного экономнее в использовании, к тому же безопасны для здоровья людей и домашних животных.

Цитрусовая цедра

Вывести блох можно с помощью цитрусовых, а точнее, их цедры. Блохи не любят резких запахов, поэтому цитрусовые пригодятся во время борьбы с вредителями.

Кожуру апельсина, лимона или мандарина следует разложить в местах обнаружения паразитов. После этого вопрос выведения блох решится сам собой.

Соль

Странно звучит, но соль действительно может помочь в борьбе с блохами. Соль стоит рассыпать по полу и мебельному покрытию.

Дело в том, что соль оказывает убийственное влияние на блох. Когда кристаллы соли попадают на их панцирь, то разъедают его. После чего насекомое умирает.

Соль следует оставить на сутки, а затем тщательно собрать и провести влажную уборку в квартире. Кстати, вместо соли можно использовать соду.

Эфирные масла

Вывести блох можно с помощью эфирного масла, которое продается в любой аптеке. Паразитов отпугивает разный запах — эвкалипта, мяты, гвоздики. Поэтому стоит обработать поверхности эфирным маслом.

Дегтярное мыло

Вывести блох из дома можно с помощью дегтярного мыла. Это достаточно эффективное народное средство в борьбе с блохами. Кроме того, довольно бюджетное.

Мыло надо натереть и развести в горячей воде. Полученным раствором помойте пол, двери, мебель и тому подобное.

Уксус

Это еще одно традиционное народное средство, которое применяется в целях профилактики и для избавления от квартирных паразитов.

Достаточно обработать пол и все поверхности в доме сильно концентрированным раствором уксуса и воды. Такая смесь убьет паразитов и сделает невозможным их появление.

Сосновые опилки и хвоя

Блохи не переносят запах хвои, поэтому она является хорошим средством для борьбы. Необходимо разложить веточки хвои в доме и на местах обнаружения вредителей.

Чеснок и пивные дрожжи

Для такого способа необходимо смешать измельченный чеснок и дрожжи и обработать полученной смесью пол. Через сутки хорошо пропылесосить помещение.

Чтобы блохи не вернулись, можно время от времени оставлять на поверхностях мебели зубчики чеснока.