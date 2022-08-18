Наші пращури вірили, що кожен час доби має свою особливу енергетику. Так, Сонце вважалося початком життя та світла, а Місяць – смерті та містики.

Чи можна прибирати в оселі ввечері – читайте в нашому матеріалі.

Вечірнє прибирання

Ще з давніх-давен вважається, що прибирати в хаті ввечері – прикмета нехороша.

Зараз дивляться

Згідно з народними прикметами, не треба прибирати вдома ввечері, оскільки цим можна притягнути в будинок бідність.

Родина, яка прибирає після заходу сонця, позбавляє себе матеріального достатку. Крім того, наші предки вірили, що саме вночі відьми та чаклуни проводили свої магічні ритуали, тому вважалося, що нічне прибирання може накликати в дім неспокій.

Крім того, після заходу сонця не рекомендують:

залишати немитий посуд;

передавати милостиню;

виносити за поріг хліб і сіль;

позичати чи віддавати борги;

перераховувати гроші.

Також ввечері не можна виносити сміття, адже воно зберігає енергетику власників. Якщо сміття потрапить до рук чаклунів, на родину чекають великі біди. Ще є думка, що виносячи сміття вночі, власники позбавляють себе фінансового благополуччя.

Притягнути в будинок злидні може протирання пилу чи змітання крихт зі столу голими руками після заходу сонця.

Крім того, до прибирання не слід залучати гостей чи сторонніх людей. Вважається, що вони можуть забрати щастя і удачу з собою, залишивши вас наодинці з неприємностями.

Чому не можна мити підлогу та замітати увечері

Взявшись за віник, господиня оселі може вимести з дому позитивну енергію. Крім того, віник має форму мітли, яка вважалась атрибутом нечистої сили. Аби не закликати в дім злих духів, краще почекати з підмітанням до ранку.

Мити підлогу на ніч – теж погана прикмета. Раніше люди вірили, що миття підлоги у вечірній час залучає невдачу у дім, також це може привести до втрати любові та грошей.

Зважаючи на усі забобони, з вечірнім прибиранням краще почекати сходу сонця, аби не накликати на дім злидні та хвороби.