Из-за веерных отключений электроэнергии многие пытаются заменить гаджеты и электроприборы.

Это касается и разных плоек для волос, без которых не могут обойтись некоторые девушки.

Как накрутить волосы без плойки – читайте в материале Фактов ICTV.

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Пучок

Чтобы накрутить волосы без плойки, нужно расчесать их (пока еще влажные) и закрепить в пучок с помощью большой резинки. Также для этого можно использовать мягкие провода с тканью (твистер).

Это можно сделать на ночь. Тогда локоны будут лучше держаться и будут достаточно большими. После того, как вы снимете резинку, нужно сбрызнуть волосы лаком.

Мокрая прическа

Такая укладка достаточно популярна в последние годы. Чтобы все получилось, слегка намочите волосы и нанесите гель.

Растрепайте их, чтобы волосы выглядели так, словно вы только что вышли из душа. Брызгать лаком для волос не нужно, ведь гель будет отлично держать форму локонов.

Салфетки

Вы можете накрутить кудри с помощью кусочков ткани, лент, платков и даже влажных салфеток, которые разрезают на полоски.

Для этого накрутите пряди на те полоски, которые у вас есть, и завяжите их. Лучше всего этот способ работает на влажных волосах. Будет еще лучше, если вы предварительно нанесете мусс или праймер.

Заколки

Если в вашей косметичке завалялось большое количество шпилек, то с их помощью можно сделать красивые кудри.

Для этого нанесите на волосы мусс или специальную пенку.

Каждую прядь накручивайте на шпильку и закрепляйте у основания волос. С помощью такого способа у вас получатся достаточно мелкие завитки.

Заплетание кос

Один из традиционных и проверенных способов – сделать кудри из кос. Для этого заплетите косы (одну большую или несколько) на несколько часов.

Если вы сделаете одну большую косу, то локоны будут большие, а если много – маленькими. Можно оставить такую ​​прическу на ночь или ходить с ней в течение дня.

Однако если у вас тонкие и мягкие волосы, красивые волны получатся уже через несколько часов.

Повязка

Если дома нет бигудей, шпилек и геля, воспользуйтесь обычной повязкой. С помощью нее вы можете добиться хороших волн.

Для этого соберите волосы повязкой вроде греческой прически.

Это интересная укладка и сама по себе, однако распустив ее, вы сможете получить еще и замечательные кудри.