Фен має чи не кожна жінка. Цей пристрій допомагає швидко висушити волосся та зробити красиву зачіску.

Більшість представниць прекрасної статі не уявляють свого життя без фена, але сьогоднішня ситуація з електроенергією змушує шукати альтернативу.

Як швидко висушити волосся без фена – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Гарячий рушник

Аби висушити волосся за допомогою цього методу, спочатку потрібно нагріти рушник. Це можна зробити на гарячих батареях.

Мокре волосся треба добряче віджати від зайвої води та закрутити теплим рушником. Він почне вбирати вологу. Через 5 хвилин можна знову нагріти рушник та скуйовдити ним волосся.

Через 5-10 хвилин такої процедури волосся повністю висохне. Така сушка найкраще підійде для жінок з короткими стрижками.

Сонце

Наразі цей метод зовсім неактуальний, але влітку достатньо просто вийти на балкон чи на вулицю, і волосся вже сухе.

Тепле літнє повітря та палюче сонце – це не лише природній варіант укладки, а й спосіб швидко висушити волосся.

Традиційна сушка

В часи, коли фени були не такі популярні, як сьогодні, жінки використовували “механічну сушку”:

Після миття волосся його потрібно добряче віджати від зайвої води. Закутайте пасма у рушник та ходіть так 5-10 хвилин. Тепер нахиліться головою донизу та струшуйте волосся 3-5 хвилин.

Така сушка додасть волоссю об’єму та висушить кожну волосинку. Якщо у вас довге та густе волосся, куйовдити голову потрібно трішки довше.

Спосіб для тих, хто не дуже поспішає

Якщо у вас є кілька годин до виходу з дому, скористайтеся традиційним методом – просто зачекайте.

Насправді, волосся середньої довжини та густоти може повністю висохнути за 40-60 хвилин. Тому, якщо маєте трішки вільного часу, просто почекайте, поки волосся висохне природним шляхом.