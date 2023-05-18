Господарі часто використовують банки із кришками, що закручуються. Такий варіант відрізняється своєю простотою. Закривати нею продукцію дійсно легко, а от відкривати іноді зовсім непросто.

Факти ICTV розповідають, як відкрити банку із закруткою.

Як відкрити банку із закруткою

Нагрівання

У глибоку ємність потрібно набрати теплу воду й опустити банку кришкою донизу. Через 20 хвилин спробуйте відкрити.

Під впливом підвищеної температури кришка розшириться, тому з легкістю відкрутиться.

Постукайте по дну

Потрібно перевернути банку і покласти на долоню. Постукайте по кришці та відкрийте її. Такий спосіб є одним із найпростіших, але тільки тоді, якщо продукція не застоялася і не зацукрувалася.

Ніж

Послабити тиск кришки допоможе звичайний ніж.

Візьміть банку, переверніть і поставте на стіл дном догори. Гострим ножем підчепіть кришку. Для кращого результату поворушіть ним під кришкою з боку в бік. Коли почуєте звук випущеного повітря, можете відкривати консервацію.

Скотч

Для цього способу потрібен будівельний скотч або ізоляційна стрічка.

Обмотайте нею кришку та залиште кінець. Однією рукою тримайте банку, іншою потягніть за кінець скотчу в бік розкручування. За потреби повторіть це кілька разів.