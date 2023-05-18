Хозяева часто используют банки с закручивающимися крышками. Такой вариант отличается своей простотой. Закрывать ею продукцию действительно легко, но открывать иногда совсем непросто.

Факты ICTV рассказывают, как открыть банку с закруткой.

Как открыть банку с закруткой

Нагрев

В глубокую емкость нужно набрать теплую воду и опустить банку крышкой вниз. Через 20 минут попробуйте открыть.

Под воздействием повышенной температуры крышка расширится, поэтому с легкостью открутится.

Постучите по дну

Нужно перевернуть банку и положить на ладонь. Постучите по крышке и откройте ее. Такой способ является одним из самых простых, но только тогда, если продукция не застоялась и не засахарилась.

Нож

Ослабить давление крышки поможет обычный нож.

Возьмите банку, переверните и поставьте на стол дном вверх. Острым ножом подденьте крышку. Для лучшего результата пошевелите им под крышкой из стороны в сторону. Когда услышите звук выпущенного воздуха, можете открывать консервацию.

Скотч

Для этого способа нужен строительный скотч или изолента.

Обмотайте ею крышку и оставьте конец. Одной рукой держите банку, другой потяните за конец скотча в сторону раскручивания. При необходимости повторите это несколько раз.