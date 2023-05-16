Обробна дошка – один із основних інструментів на кожній кухні. Під час вибору господарі звертають увагу на розмір, форму і, звісно, матеріал. Одними з найпопулярніших варіантів залишаються дошки із пластику. Такі вироби не вбирають вологу, саме тому ризик спожити разом з їжею шкідливі бактерії значно зменшується.

Як правильно доглядати за пластиковою обробною дошкою, розповідають Факти ICTV.

Що не можна робити з пластиковою обробною дошкою

Пластикова обробна дошка – універсальна річ, яка має бути на кожній кухні. Проте вона має свої недоліки, на які варто звернути увагу.

Найбільша помилка господарів – ставити гарячий посуд на пластикову обробну дошку. В такому випадку виріб втрачає свій зовнішній вигляд і працювати на ньому буде неможливо.

Термін придатності в пластикової обробної дошки закінчується тоді, коли на поверхнях зʼявляються подряпини. Вважається, що тоді на кухонному інструменті починають розмножуватися бактерії.

Як доглядати за пластиковою обробною дошкою

Найбільший плюс в пластиковій обробній дошці те, що вона не боїться контакту з водою. Тому мити такий виріб можна навіть в посудомийній машині.

Щоб пластикові дошки довше прослужили, необхідно регулярно мити їх теплою водою й обробляти антибактеріальними засобами. Для цього можна скористатися підручними матеріалами.