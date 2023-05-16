Обробна дошка – один із основних інструментів на кожній кухні. Під час вибору господарі звертають увагу на розмір, форму і, звісно, матеріал. Одними з найпопулярніших варіантів залишаються дошки із пластику. Такі вироби не вбирають вологу, саме тому ризик спожити разом з їжею шкідливі бактерії значно зменшується.
Як правильно доглядати за пластиковою обробною дошкою, розповідають Факти ICTV.
Що не можна робити з пластиковою обробною дошкою
Пластикова обробна дошка – універсальна річ, яка має бути на кожній кухні. Проте вона має свої недоліки, на які варто звернути увагу.
Найбільша помилка господарів – ставити гарячий посуд на пластикову обробну дошку. В такому випадку виріб втрачає свій зовнішній вигляд і працювати на ньому буде неможливо.
Термін придатності в пластикової обробної дошки закінчується тоді, коли на поверхнях зʼявляються подряпини. Вважається, що тоді на кухонному інструменті починають розмножуватися бактерії.
Як доглядати за пластиковою обробною дошкою
Найбільший плюс в пластиковій обробній дошці те, що вона не боїться контакту з водою. Тому мити такий виріб можна навіть в посудомийній машині.
Щоб пластикові дошки довше прослужили, необхідно регулярно мити їх теплою водою й обробляти антибактеріальними засобами. Для цього можна скористатися підручними матеріалами.
- Потрібно змішати оцет з водою у пропорціях 1:1 і замочити на кілька хвилин дошку. Цей спосіб не тільки очистить виріб, а й прибере неприємний запах.
- Дошку також можна натерти лимоном або помити у розчині лимонної кислоти з водою.
- Приготуйте пасту із соди і води. Вона допоможе відмити забруднення і прибрати неприємний запах.
- Помити пластикову обробну дошку також можна вручну за допомогою господарського мила і води.