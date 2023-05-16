Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Щоб служила довго: як доглядати за пластиковою обробною дошкою

16 Травня 2023, 18:40
Асоян Каріна редакторка стрічки
уход за пластиковой разделочной доской
Джерело: Unsplash

Обробна дошка – один із основних інструментів на кожній кухні. Під час вибору господарі звертають увагу на розмір, форму і, звісно, матеріал. Одними з найпопулярніших варіантів залишаються дошки із пластику. Такі вироби не вбирають вологу, саме тому ризик спожити разом з їжею шкідливі бактерії значно зменшується.

Як правильно доглядати за пластиковою обробною дошкою, розповідають Факти ICTV.

Що не можна робити з пластиковою обробною дошкою

Пластикова обробна дошка – універсальна річ, яка має бути на кожній кухні. Проте вона має свої недоліки, на які варто звернути увагу.

Найбільша помилка господарів – ставити гарячий посуд на пластикову обробну дошку. В такому випадку виріб втрачає свій зовнішній вигляд і працювати на ньому буде неможливо.

Термін придатності в пластикової обробної дошки закінчується тоді, коли на поверхнях зʼявляються подряпини. Вважається, що тоді на кухонному інструменті починають розмножуватися бактерії.

Як доглядати за пластиковою обробною дошкою

Найбільший плюс в пластиковій обробній дошці те, що вона не боїться контакту з водою. Тому мити такий виріб можна навіть в посудомийній машині.

Щоб пластикові дошки довше прослужили, необхідно регулярно мити їх теплою водою й обробляти антибактеріальними засобами. Для цього можна скористатися підручними матеріалами.

  • Потрібно змішати оцет з водою у пропорціях 1:1 і замочити на кілька хвилин дошку. Цей спосіб не тільки очистить виріб, а й прибере неприємний запах.
  • Дошку також можна натерти лимоном або помити у розчині лимонної кислоти з водою.
  • Приготуйте пасту із соди і води. Вона допоможе відмити забруднення і прибрати неприємний запах.
  • Помити пластикову обробну дошку також можна вручну за допомогою господарського мила і води.
Читайте також:
чим помити фасад кухніЯк і чим помити фасад кухні – 4 народних способи

Теги
Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь