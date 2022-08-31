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Як легко почистити креветки – два способи

31 Серпня 2022, 16:11
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як легко почистити креветки – два способи
Джерело: Depositphotos

З креветок можна приготувати найрізноманітніші страви. Їх можна поєднувати з іншими морепродуктами, використовувати як самостійну страву, додавати в салати і супи. Креветки можна смажити, готувати на пару або ж запікати.

Крім того, цей морський житель містить цілий комплекс вітамінів. Серед них: провітамін А, який корисний для зору, вітамін А – джерело молодості шкіри, практично всі вітаміни групи В, корисні для кісток, нігтів і волосся тощо.

Єдиний мінус у креветки – її потрібно довго та болісно чистити.

Зараз дивляться

Як легко почистити креветку в домашніх умовах – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Спосіб №1 – чистимо руками

Насамперед, потрібно видалити голову та ноги креветки. Зробити це дуже легко – відірвіть голову просто затиснувши її пальцями.

Ніжки легко відійдуть, потрібно просто зібрати їх в один пучок та потягнути. Якщо виникли проблеми – просто скористайтеся ножем.

Залишилось лише відірвати панцер – обережними рухами затисніть панцер між пальцями та смикніть. Якщо у креветки залишився хвостик, тут вирішуйте самі. Його можна відрізати, відірвати або ж залишити.

Фото: Depositphotos

Спосіб №2 – за допомогою кухонних ножиць

Цей спосіб доволі простий та швидкий. Вам потрібно:

  1. Усунути голову та ніжки.
  2. Візьміть ножиці та зробіть легкий надріз посередині панцира з боку голови.
  3. Візьміться за панцер та просуйтеся до хвостика.
  4. Обережно видаліть обидві сторони панцира.
  5. Хвостик за бажанням можна або залишити, або теж видалити.
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