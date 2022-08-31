З креветок можна приготувати найрізноманітніші страви. Їх можна поєднувати з іншими морепродуктами, використовувати як самостійну страву, додавати в салати і супи. Креветки можна смажити, готувати на пару або ж запікати.
Крім того, цей морський житель містить цілий комплекс вітамінів. Серед них: провітамін А, який корисний для зору, вітамін А – джерело молодості шкіри, практично всі вітаміни групи В, корисні для кісток, нігтів і волосся тощо.
Єдиний мінус у креветки – її потрібно довго та болісно чистити.
Як легко почистити креветку в домашніх умовах – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Спосіб №1 – чистимо руками
Насамперед, потрібно видалити голову та ноги креветки. Зробити це дуже легко – відірвіть голову просто затиснувши її пальцями.
Ніжки легко відійдуть, потрібно просто зібрати їх в один пучок та потягнути. Якщо виникли проблеми – просто скористайтеся ножем.
Залишилось лише відірвати панцер – обережними рухами затисніть панцер між пальцями та смикніть. Якщо у креветки залишився хвостик, тут вирішуйте самі. Його можна відрізати, відірвати або ж залишити.
Спосіб №2 – за допомогою кухонних ножиць
Цей спосіб доволі простий та швидкий. Вам потрібно:
- Усунути голову та ніжки.
- Візьміть ножиці та зробіть легкий надріз посередині панцира з боку голови.
- Візьміться за панцер та просуйтеся до хвостика.
- Обережно видаліть обидві сторони панцира.
- Хвостик за бажанням можна або залишити, або теж видалити.