Для приготування смачного та поживного обіду не потрібно витрачати багато часу. За 15 хвилин можна приготувати легку, але ситну страву.

Як приготувати обід за 15 хвилин – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт пасти з куриної грудкою у томатному соусі

Вам знадобиться:

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курине філе – 300 гр;

томатна паста чи соус;

печериці – 250 гр;

сметана – 50 гр;

зелень за смаком;

твердий сир – 30 гр;

макарони твердих сортів – 100 гр.

Наріжте курине філе на товсті скибочки та обсмажте до готовності. Паралельно обсмажте нарізані печериці.

Поки курка та гриби будуть готуватись, зробіть соус – змішайте томатну пасту зі сметаною, додайте спеції та зелень за смаком.

Коли курка та гриби будуть готові, з’єднайте їх на одній сковорідці та продовжуйте смажити. Тепер можна заливати соус.

Додайте трішки води та продовжуйте готувати під кришкою близько трьох хв. Паралельно можете поставити варитись макарони.

Коли спагеті приготуються, злийте воду та додайте до курки з грибами. Гарненько усе перемішайте.

Викладіть смачний обід на тарілку та посипте натертим сиром. Смачного!