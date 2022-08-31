Из креветок можно приготовить самые разнообразные блюда. Их можно сочетать с другими морепродуктами, использовать как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты и супы. Креветки можно жарить, готовить на пару или же запекать.

Кроме того, этот морской житель содержит целый комплекс витаминов. Среди них: провитамин А, который полезен для зрения, витамин А — источник молодости кожи, практически все витамины группы В, полезные для костей, ногтей и волос и тому подобное.

Единственный минус у креветки — ее нужно долго и мучительно чистить.

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Как легко почистить креветку в домашних условиях — далее в материале Фактов ICTV.

Способ №1 — чистим руками

Прежде всего, нужно удалить голову и ноги креветки. Сделать это очень легко — оторвите голову просто зажав ее пальцами.

Ножки легко отойдут, нужно просто собрать их в один пучок и потянуть. Если возникли проблемы — просто воспользуйтесь ножом.

Осталось только оторвать панцер — осторожными движениями зажмите панцер между пальцами и дерните. Если у креветки остался хвостик, здесь решайте сами. Его можно отрезать, оторвать или же оставить.

Способ №2 — с помощью кухонных ножниц

Этот способ довольно простой и быстрый. Вам нужно: