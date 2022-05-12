Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України дала рекомендації як користуватися телефоном на окупованих ворогом територіях.

У відомстві зазначили, що персональні пристрої можуть стати причиною звірств російських військових, тому ними потрібно користуватися правильно.

Зокрема, варто знайти старий працездатний телефон, який можна віддати на вимогу ворога. Заховайте телефон, яким плануєте користуватися, в сухе, тепле місце.

Заряджайте телефон за кожної можливості, тримайте зарядженими павербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або просто енергозбереження.

Завантажте файли та сторінки з контентом, який потрібен для виживання, у пам’ять смартфону. Видаліть з телефону весь контент, який може нашкодити у разі затримання ворогом (фото, відео, листування).

Ворог відстежує дії в мережі операторів мобільного зв’язку за допомогою технічних засобів розвідки. Повідомлення про пересування російських військ або звірства відразу видаляйте з телефону. Користуйтесь секретними чатами та надсилайте повідомлення, які зникають за певний час. Фотографуйте через месенджери, не зберігайте ці світлини на телефоні.

Не поширюйте інформацію з неофіційних джерел, навіть від людей, яким довіряєте.

Копії документів (паспорт, свідоцтво про народження, ІПН) збережіть у пристрої та у хмарі. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах.

Крім цього, варто використовувати вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх осіб до даних (пароль, графічний пароль, відбиток пальця).

Також Держспецзв’язку рекомендують встановити в телефоні додатки Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша медична допомога.

Абоненти Київстар можуть отримувати дані про місцеперебування рідних або передавати свої за допомогою застосунку StarFind.