Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Лайфхаки

Як користуватися телефоном, якщо ви потрапили в окупацію

12 Травня 2022, 13:46
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
телефон
Джерело: Depositphotos

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України дала рекомендації як користуватися телефоном на окупованих ворогом територіях.

У відомстві зазначили, що персональні пристрої можуть стати причиною звірств російських військових, тому ними потрібно користуватися правильно.

  • Зокрема, варто знайти старий працездатний телефон, який можна віддати на вимогу ворога. Заховайте телефон, яким плануєте користуватися, в сухе, тепле місце.
  • Заряджайте телефон за кожної можливості, тримайте зарядженими павербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або просто енергозбереження.
  • Завантажте файли та сторінки з контентом, який потрібен для виживання, у пам’ять смартфону. Видаліть з телефону весь контент, який може нашкодити у разі затримання ворогом (фото, відео, листування).
  • Ворог відстежує дії в мережі операторів мобільного зв’язку за допомогою технічних засобів розвідки. Повідомлення про пересування російських військ або звірства відразу видаляйте з телефону. Користуйтесь секретними чатами та надсилайте повідомлення, які зникають за певний час. Фотографуйте через месенджери, не зберігайте ці світлини на телефоні.
  • Не поширюйте інформацію з неофіційних джерел, навіть від людей, яким довіряєте.
  • Копії документів (паспорт, свідоцтво про народження, ІПН) збережіть у пристрої та у хмарі. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах.

Крім цього, варто використовувати вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх осіб до даних (пароль, графічний пароль, відбиток пальця).

Також Держспецзв’язку рекомендують встановити в телефоні додатки Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша медична допомога.

Абоненти Київстар можуть отримувати дані про місцеперебування рідних або передавати свої за допомогою застосунку StarFind.

Читайте також:
Як користуватися телефоном, якщо ви потрапили в окупаціюСБУ запустила 2 нових чат-боти для боротьби з мародерами та зрадниками

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь