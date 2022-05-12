Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України дала рекомендації як користуватися телефоном на окупованих ворогом територіях.
У відомстві зазначили, що персональні пристрої можуть стати причиною звірств російських військових, тому ними потрібно користуватися правильно.
- Зокрема, варто знайти старий працездатний телефон, який можна віддати на вимогу ворога. Заховайте телефон, яким плануєте користуватися, в сухе, тепле місце.
- Заряджайте телефон за кожної можливості, тримайте зарядженими павербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або просто енергозбереження.
- Завантажте файли та сторінки з контентом, який потрібен для виживання, у пам’ять смартфону. Видаліть з телефону весь контент, який може нашкодити у разі затримання ворогом (фото, відео, листування).
- Ворог відстежує дії в мережі операторів мобільного зв’язку за допомогою технічних засобів розвідки. Повідомлення про пересування російських військ або звірства відразу видаляйте з телефону. Користуйтесь секретними чатами та надсилайте повідомлення, які зникають за певний час. Фотографуйте через месенджери, не зберігайте ці світлини на телефоні.
- Не поширюйте інформацію з неофіційних джерел, навіть від людей, яким довіряєте.
- Копії документів (паспорт, свідоцтво про народження, ІПН) збережіть у пристрої та у хмарі. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах.
Крім цього, варто використовувати вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх осіб до даних (пароль, графічний пароль, відбиток пальця).
Також Держспецзв’язку рекомендують встановити в телефоні додатки Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша медична допомога.
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