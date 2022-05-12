Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины дала рекомендации, как пользоваться телефоном на оккупированных врагом территориях.
В ведомстве отметили, что персональные устройства могут стать причиной зверств российских военных, поэтому ими нужно пользоваться правильно.
- В частности, стоит найти старый рабочий телефон, который можно отдать по требованию врага. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое, теплое место.
- Заряжайте телефон при каждой возможности, держите заряженными павербанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто энергосбережение.
- Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из телефона весь контент, который может навредить при задержании врагом (фото, видео, переписка).
- Враг отслеживает действия в сети операторов мобильной связи посредством технических средств разведки. Сообщения о передвижении российских войск или зверства сразу удаляйте с телефона. Используйте секретные чаты и отправляйте сообщения, которые исчезают через некоторое время. Фотографируйте через мессенджеры, не храните эти фотографии на телефоне.
- Не распространяйте информацию из неофициальных источников даже от людей, которым доверяете.
- Сохраните копии документов (паспорт, свидетельство о рождении, ИНН) в устройстве и облаке. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах.
Кроме этого, следует использовать встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних лиц к данным (пароль, графический пароль, отпечаток пальца).
Также Госспецсвязи рекомендуют установить в телефоне приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая медицинская помощь.
Абоненты Киевстар могут получать данные о местонахождении родных или передавать свои с помощью приложения StarFind.