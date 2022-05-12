Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины дала рекомендации, как пользоваться телефоном на оккупированных врагом территориях.

В ведомстве отметили, что персональные устройства могут стать причиной зверств российских военных, поэтому ими нужно пользоваться правильно.

В частности, стоит найти старый рабочий телефон, который можно отдать по требованию врага. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое, теплое место.

Заряжайте телефон при каждой возможности, держите заряженными павербанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто энергосбережение.

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из телефона весь контент, который может навредить при задержании врагом (фото, видео, переписка).

Враг отслеживает действия в сети операторов мобильной связи посредством технических средств разведки. Сообщения о передвижении российских войск или зверства сразу удаляйте с телефона. Используйте секретные чаты и отправляйте сообщения, которые исчезают через некоторое время. Фотографируйте через мессенджеры, не храните эти фотографии на телефоне.

Не распространяйте информацию из неофициальных источников даже от людей, которым доверяете.

Сохраните копии документов (паспорт, свидетельство о рождении, ИНН) в устройстве и облаке. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах.

Кроме этого, следует использовать встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних лиц к данным (пароль, графический пароль, отпечаток пальца).

Также Госспецсвязи рекомендуют установить в телефоне приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая медицинская помощь.

Абоненты Киевстар могут получать данные о местонахождении родных или передавать свои с помощью приложения StarFind.