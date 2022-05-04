У СБУ повідомили про запуск двох нових корисних ботів у месенджері Telegram. Вони призначені для ідентифікації зрадників та мародерів, які активізувалися на тлі повномасштабного вторгнення Росії із 24 лютого.

За допомогою чат-боту @Traitor_Search_bot українці можуть надіслати СБУ інформацію про зрадників та колаборантів, які співпрацюють з окупантами.

Це стосується й інтернет-зрадників, які активно зливають військовим РФ важливу інформацію або розповсюджують проросійський контент на підтримку війни.

Другий бот призначений для надання інформації про мародерів. Чат-бот можна знайти в Telegram під ніком @stop_marauder_ua_bot – надіслані дані ретельно перевірятимуться, після чого їх розмістять на новому сайті СБУ.

Служба безпеки України також нагадала про працездатність бота @stop_russian_war_bot – з перших днів вторгнення було надіслано тисячі повідомлень про позиції та техніку ворога. Завдяки цьому армія РФ зазнає величезних втрат.

– Усі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів та ворожих агентів до відповідальності, – додали в СБУ.

Незабаром у Telegram можуть з’явитися платні функції. Тестувальники месенджера виявили в нових версіях програми для iOS наліпки та емодзі, які доступні лише за підпискою. Про вартість передплати не повідомляється, а сам Telegram поки що не поспішає анонсувати великі зміни.