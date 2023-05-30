Як годувати кішку, щоб не смерділа сеча

Котяча сеча має дуже неприємний запах. Це відомо усім господарям домашніх улюбленців. Річ у тім, що сеча котів складається з різних хімічних речовин: сечова кислота, креатинін, електроліти та сечовина.

Коли сечовина розпадається, вона виробляє аміни, які розпадаються далі на меркаптани. Саме тому котяча сеча віддає запахом аміаку, який створюється шляхом бактеріального розкладання сечовини.

За даними Pet Health Network, нормальний запах котячої сечі для дорослої кішки, яка була стерилізована чи кастрована, матиме злегка різкий, кислий аромат.

Однак, якщо ви помітили, що сеча вашої кішки набула сильного, нехарактерного та різкого запаху, найімовірніше, у тварини зʼявилися проблеми зі здоровʼям.

Можливі причини сильного запаху котячої сечі:

Зневоднення – більшість котів не люблять пити воду, тому недостатня кількість рідини може призвести до зневоднення. Якщо ваша кішка не п’є багато води, її сеча стає більш концентрованою, відповідно, має сильніший запах аміаку.

– більшість котів не люблять пити воду, тому недостатня кількість рідини може призвести до зневоднення. Якщо ваша кішка не п’є багато води, її сеча стає більш концентрованою, відповідно, має сильніший запах аміаку. Неправильне харчування – їжа вашої кішки також може бути причиною сильного запаху аміаку в сечі. Більшість господарів годують тварин сухими кормами, які містять курячі білки. А вони виробляють сечовину і викликають дуже неприємний запах сечі.

– їжа вашої кішки також може бути причиною сильного запаху аміаку в сечі. Більшість господарів годують тварин сухими кормами, які містять курячі білки. А вони виробляють сечовину і викликають дуже неприємний запах сечі. Стрес (переїзд, народження дитини чи поява нової людини у квартирі) викликає порушення в роботі усіх органів, а це швидко позначається на стані нирок, тому запах сечі стає більш концентрованим.

(переїзд, народження дитини чи поява нової людини у квартирі) викликає порушення в роботі усіх органів, а це швидко позначається на стані нирок, тому запах сечі стає більш концентрованим. Інфекція сечовивідних шляхів дуже впливає на запах сечі. З такими проблемами варто відразу звертатися до лікаря.

сечовивідних шляхів дуже впливає на запах сечі. З такими проблемами варто відразу звертатися до лікаря. Поганий догляд за котячим туалетом – якщо вчасно не змінювати котячий наповнювач, аміак концентрується. Туалет кішки може бути на вигляд чистим, але сеча вже просочилася глибоко в послід. Це викликає сильний і неприємний запах.

Як годувати кішку, щоб не смерділа сеча

Лікарка-ветеринар Вікторія Фільштінська-Лялько зазначає, що на неприємний запах сечі впливає не так харчування, як невелика кількість рідини, що пʼє улюбленець, а також наявність інфекцій сечовивідних шляхів.

– Дуже часто інфекції спричиняють бактерії – конкременти. Конкременти (солі, камені) можуть бути пов’язані з неправильним харчуванням і недостатнім прийомом води, – зауважує фахівчиня.

Ветеринарна лікарка додає, щоб годувати кота якісно, необхідно уважко читати склад корму. Корм повинен складатися зі зрозумілих білків (наприклад, курятина, а не білки тваринного походження), мінералів, злаків (усі вони мають бути перерахованими за назвами у складі корму).

– Насправді, продуктів, які можуть якимось чином впливати на запах сечі, доказово не існує, проте в інтернеті “на форумах” може траплятися інформація від власників, які стверджують, що той чи інший продукт може посилити аромат сечі, – каже Фільштінська-Лялько.

На аромат сечі може також впливати вік кота, оскільки з часом нирки втрачають свою функціональність і здатність якісно фільтрувати сечу.

Якщо у кота різко погіршився аромат сечі, лікар радить окрім аналізу сечі та УЗД сечовивідних шляхів здати біохімічний аналіз крові та перевірити стан нирок вашої тварини, особливо якщо їй вже більш ніж 6 років, а взагалі – краще щорічно.

– Котів можна годувати готовою комерційною дієтою або натуралкою. Дуже важливо перед вибором натурального раціону проконсультуватися з ветеринарним-дієтологом – вузькопрофільним ветеринарним лікарем, що займається підбором раціону, – каже ветеринар.

Дієта від ветеринара-дієтолога – найбільш здорове та збалансоване рішенням для вашої тварини, додає Фільштінська-Лялько.

– Звісно, нікуди не ділися люди, що стверджують, що їхній котик їв лише кашу з рибою та прожив 25 років, але це швидше виняток із правила. Незбалансоване харчування та харчування продуктами, які не можна/небажано котам (до речі, риба в натуралці серед них є) частіше призводять до порушень здоров’я тварини, – підсумовує лікар.