Маленькі мошки в квартирі – проблема, яка на перший погляд потребує проведення цілого комплексу заходів. Проте позбутися дрібних комах можна самостійно та простими засобами.

Факти ICTV розповідають, як позбутися маленьких мошок народними засобами.

Маленькі мошки у квартирі – як позбутися народними засобами

Генеральне прибирання

Щоб вивести мошок із квартири, необхідно провести генеральне прибирання. Особливо це стосується кухні.

Перевірте місце, де стоїть сміттєве відро. Можливо, щось із продуктів впало повз нього і почало гнити.

Перевірте всі продукти, зокрема овочі й фрукти. Все, що гниє, потрібно викинути.

Перемийте весь посуд із мийним засобом. Особливо той, з якого ви вживаєте вино, овочі, мед.

Усі пляшки з вином потрібно щільно закоркувати.

Помийте холодильник і раковину мийними засобами.

Пастка з фруктів

Пробийте в порожній пляшці багато маленьких отворів. Після цього у неї потрібно помістити нарізані яблука або банан. Залиште на кілька днів.

Пляшка буде наповнена дрібними мошками, які не зможуть вибратися.

Запах гвоздики

Гвоздика має сильний аромат, який відлякує комах. Заваріть бутони й обприскайте кімнати. Також можна залишити свіжі квіти.

Запах часнику

Наріжте часник пластинами. Розкладіть його в місцях, де живуть мошки, або там, де ви їх бачили. Зазвичай це біля сміттєвого відра.

Запах пива та вина

Маленькі мошки люблять запах вина та пива. Налийте в пляшку кілька крапель алкоголю і мийного засобу. Залиште її відкритою на кілька днів.

Позбутися мошок можна також за допомогою винного оцту. Налийте в глибоку ємність і залиште в місцях, де, ймовірно, живуть комахи.

Оцет і мило

У скляну банку налийте 1/4 води. Додайте 1 столову ложку яблучного оцту та чайну ложку мийного засобу. Збийте до появи піни і залиште на кілька днів.

Настоянка з розмарину, мʼяти та базиліку

Змішайте трави з окропом і дайте настоятися. Після того, як рідина охолоне, її потрібно процідити через марлю. Додайте 1 ст. л. спирту й обприскайте поверхні.