Как кормить кошку, чтобы не воняла моча

Кошачья моча имеет очень неприятный запах. Это известно всем хозяевам домашних любимцев. Дело в том, что моча кошек состоит из различных химических веществ: мочевой кислоты, креатинина, электролитов и мочевины.

Когда мочевина распадается, она производит амины, которые далее распадаются на меркаптаны. Именно поэтому кошачья моча отдает запахом аммиака, который создается путем бактериального разложения мочевины.

По данным Pet Health Network, нормальный запах кошачьей мочи для взрослой кошки, которая была стерилизована или кастрирована, будет иметь слегка резкий, кислый аромат.

Однако, если вы заметили, что моча вашей кошки обрела сильный, нехарактерный и резкий запах, скорее всего, у животного появились проблемы со здоровьем.

Возможные причины сильного запаха кошачьей мочи:

Обезвоживание — большинство кошек не любят пить воду, поэтому недостаток жидкости может привести к обезвоживанию. Если ваша кошка не пьет много воды, ее моча становится более концентрированной, соответственно, имеет более сильный запах аммиака.

— большинство кошек не любят пить воду, поэтому недостаток жидкости может привести к обезвоживанию. Если ваша кошка не пьет много воды, ее моча становится более концентрированной, соответственно, имеет более сильный запах аммиака. Неправильное питание — еда вашей кошки также может быть причиной сильного запаха аммиака в моче. Большинство хозяев кормят животных сухими кормами, содержащими куриные белки. А они вырабатывают мочевину и вызывают очень неприятный запах мочи.

— еда вашей кошки также может быть причиной сильного запаха аммиака в моче. Большинство хозяев кормят животных сухими кормами, содержащими куриные белки. А они вырабатывают мочевину и вызывают очень неприятный запах мочи. Стресс (переезд, рождение ребенка или появление нового человека в квартире) вызывает нарушения в работе всех органов, а это быстро сказывается на состоянии почек, поэтому запах мочи становится более концентрированным.

(переезд, рождение ребенка или появление нового человека в квартире) вызывает нарушения в работе всех органов, а это быстро сказывается на состоянии почек, поэтому запах мочи становится более концентрированным. Инфекция мочевыводящих путей сильно влияет на запах мочи. С такими проблемами стоит сразу обращаться к врачу.

мочевыводящих путей сильно влияет на запах мочи. С такими проблемами стоит сразу обращаться к врачу. Плохой уход за кошачьим туалетом — если вовремя не менять кошачий наполнитель, аммиак концентрируется. Туалет кошки может выглядеть чистым, но моча уже просочилась глубоко в помет. Это вызывает сильный и неприятный запах.

Как кормить кошку, чтобы не воняла моча

Ветеринар Виктория Фильштинская-Лялько отмечает, что на неприятный запах мочи скорее влияет не так питание, как небольшое количество жидкости, которую употребляет любимец, а также наличие инфекций мочевыводящих путей.

— Очень часто инфекции вызывают бактерии — конкременты. Конкременты (соли, камни) могут быть связаны с неправильным питанием и недостаточным приемом воды, — говорит врач.

Ветеринарный врач добавляет, чтобы кормить кота качественно, необходимо внимательно читать состав корма. Корм должен состоять из понятных белков (например, курятина, а не белки животного происхождения), минералов, злаков (все они должны быть перечисленными по названиям в составе корма).

— На самом деле, продуктов, которые могут каким-то образом влиять на запах мочи доказательно не существует, однако, в интернете “на форумах” можно столкнуться с информацией от владельцев, которые утверждают, что тот или иной продукт может усилить аромат мочи, — подчеркнула Фильштинская-Лялько.

На запах мочи также может влиять возраст кошки, поскольку со временем почки теряют свою функциональность и способность качественно фильтровать мочу.

Если у кота резко ухудшился аромат мочи, врач советует кроме анализа мочи и УЗИ мочевыводящих путей сдать биохимический анализ крови и проверить состояние почек вашего животного, особенно если ему уже более 6 лет, а вообще — лучше ежегодно.

— Кошек можно кормить готовой коммерческой диетой или натуралкой. Очень важно перед выбором натурального рациона проконсультироваться с ветеринарным-диетологом-узкопрофильным ветеринарным врачом, занимающимся подбором рациона, — говорит ветеринар.

Диета от ветеринара-диетолога-наиболее здоровое и сбалансированное решением для вашего животного, добавляет Фильштинская-Лялько.

— Конечно, никуда не делись люди, утверждающие, что их котик ел только кашу с рыбой и прожил 25 лет, но это скорее исключение из правила. Несбалансированное питание и питание продуктами, которые нельзя/нежелательно котам (кстати, рыба в натуралке среди них есть) чаще приводит к нарушениям здоровья животного, — заключает врач.