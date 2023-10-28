Склокерамічна плита потребує щоденного догляду. Дзеркальна поверхня не приховує плями, розводи, відбитки пальців тощо. Така плита чутлива до зовнішніх впливів, тому до вибору засобів чищення треба підходити ретельно та зважено. Пропонуємо дієві поради, як відмити електроплиту від пригорілого.

Як та чим почистити електричну плиту, щоб не подряпати поверхню

Розберімося, чим можна чистити склокераміку:

М’яка ганчірка та мийний засіб. Свіжі плями можна усунути м’якою серветкою. Для цього нанесіть рідкий мийний засіб на ганчірку та протріть плиту. Потім витріть панель насухо серветкою з мікрофібри. Вона добре поглинає вологу і не залишає розводів. Такий метод чищення підходить для щоденного очищення склокераміки. Застарілі забруднення можна прибрати спеціальним скребком для склокераміки. Тримайте скребок під кутом 30-45 градусів та обережно, шар за шаром знімайте залишки їжі. Час від часу витирайте покриття вологою серветкою. Зверніть увагу, що накип краще видаляти з теплої плити. Меламінова губка – також гарний помічник у догляді за склокерамічною плитою. Намочіть губку водою та протріть поверхню. Жирні плями на плиті можна прибрати з допомогою звичайного мийного засобу для посуду. Для цього необхідно змочити тканину в теплій воді, нанести трохи засобу для миття посуду та протерти поверхню. При сильних підгорілих забрудненнях залиште мийний засіб на 30-40 хв.

Як доглядати за склокерамічною плитою

Для щоденного догляду за склокерамічною плитою обирайте спеціальні пастоподібні засоби для чищення. В жодному разі не користуйтеся порошкоподібними агресивними засобами (наприклад, засобами для унітазу, раковин тощо). Вони можуть пошкодити дзеркальну поверхню. Користуйтеся тільки м’якими серветками з мікрофібри.

Зараз дивляться

Ставтеся до керамічної плити дбайливо. Намагайтеся звести до мінімуму витікання молока, каші або потрапляння будь-яких рідин на гарячу конфорку.

Для боротьби із застарілими плямами придбайте спеціальний скребок для чищення склокераміки. В жодному разі не замінюйте його на станок для гоління.

Народні засоби для очищення кераміки

Для щоденного догляду за склокерамічною плитою не обов’язково купувати дорогі засоби. Очистити поверхню можна за допомогою продуктів, які є на кухні або в домашній аптечці. Для цього можна скористатися:

– оливкова олія. Відмінно підходить для видалення сильних забруднень. Нанесіть олію на застарілу пляму, залиште на 30 хв, після чого змийте засобом для миття посуду та водою. Протирання плити серветкою, змоченою в оливковій олії, надовго захистить її від забруднень.

– нашатирний спирт. Розводи на поверхні плити забираються розчином води з нашатирним спиртом. Змішайте воду і нашатир у пропорції 1:5 (10 г спирту на 50 г води), налийте розчин у розпилювач, розпорошіть його поверхнею та протріть насухо ганчіркою. Розчином води з нашатирним спиртом можна також прибрати застарілі плями. Для цього нанесіть суміш на підгорілі ділянки, залиште на 10 хв та протріть серветкою.

– сік лимона і харчова сода. Додайте в соду теплу воду та розведіть до пастоподібної консистенції. Нанесіть на забруднення, почекайте кілька хвилин та протріть ганчіркою. Не можна терти та розтирати соду на поверхні склокераміки. Очистити склокераміку можна також за допомогою лимонного соку. Принцип очищення аналогічний.

– столовий оцет. Легко видаляє розводи й жирові плями, має антибактеріальний ефект.

З допомогою наших порад з очищення склокерамічних поверхонь ви без проблем усунете пригорілі сліди їжі, видалите застарілий жир, не пошкоджуючи дзеркальну поверхню та уникаючи подряпин.