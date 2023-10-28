Стеклокерамическая плита требует ежедневного ухода, так как зеркальная поверхность не скрывает пятна, разводы, отпечатки пальцев и тому подобное. Такая плита чувствительна к внешним воздействиям, поэтому к выбору чистящих средств нужно подходить взвешенно и тщательно. Предлагаем действенные советы, как отмыть электроплиту от пригоревшего.

Как и чем почистить электрическую плиту, чтобы не поцарапать поверхность

Разберемся, чем можно чистить стеклокерамику:

Мягкая тряпка и моющее средство. Свежие пятна можно устранить мягкой салфеткой. Для этого нанесите жидкое моющее средство на тряпку и протрите плиту. Затем вытрите панель насухо салфеткой из микрофибры. Она хорошо поглощает влагу и не оставляет разводов. Такой метод чистки подходит для ежедневной очистки стеклокерамики. Устаревшие загрязнения можно убрать специальным скребком для стеклокерамики. Держите скребок под углом 30-45 градусов и осторожно, слой за слоем, снимайте остатки пищи. Время от времени вытирайте покрытие влажной салфеткой. Обратите внимание, что накипь лучше удалять из теплой плиты. Меламиновая губка — также хороший помощник в уходе за стеклокерамической плитой. Намочите губку водой и протрите поверхность. Жирные пятна на плите можно убрать с помощью обычного моющего средства для посуды. Для этого необходимо смочить ткань в теплой воде, нанести немного средства для мытья посуды и протереть поверхность. При сильных подгоревших загрязнениях оставьте моющее средство на 30-40 минут.

Как ухаживать за стеклокерамической плитой

Для ежедневного ухода за стеклокерамической плитой выбирайте специальные пастообразные чистящие средства. Ни в коем случае не пользуйтесь порошкообразными агрессивными средствами (например, средствами для унитаза, раковин и т.д.). Они могут повредить зеркальную поверхность. Пользуйтесь только мягкими салфетками из микрофибры.

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Относитесь к керамической плите бережно. Старайтесь свести к минимуму сбегание молока, каши или попадания любых жидкостей на горячую конфорку.

Для борьбы с устаревшими пятнами приобретите специальный скребок для чистки стеклокерамики. Ни в коем случае не заменяйте его на станок для бритья.

Народные средства для очистки керамики

Для ежедневного ухода за стеклокерамической плитой не обязательно покупать дорогие средства. Очистить поверхность можно с помощью продуктов, которые есть на кухне или в домашней аптечке. Для этого можно воспользоваться:

— оливковое масло. Отлично подходит для удаления сильных загрязнений. Нанесите масло на устаревшее пятно, оставьте на 30 минут, после чего смойте средством для мытья посуды и водой. Протирание плиты салфеткой, смоченной в оливковом масле, защитит ее от дальнейших загрязнений.

— нашатырный спирт. Разводы на поверхности плиты устраняются раствором воды с нашатырным спиртом. Смешайте воду и нашатырь в пропорции 1:5 (10 г спирта на 50 г воды), налейте раствор в пульверизатор, распылите его по поверхности и протрите насухо тряпкой. Раствором воды с нашатырным спиртом можно убрать устаревшие пятна. Для этого нанесите смесь на подгоревшие участки, оставьте на 10 минут и протрите салфеткой.

— сок лимона и пищевая сода. Добавьте в соду теплую воду и разведите в пастообразной консистенции. Нанесите на загрязнение, подождите несколько минут и протрите тряпкой. Нельзя тереть и растирать соду по поверхности стеклокерамики. Очистить стеклокерамику также можно с помощью лимонного сока. Принцип очистки аналогичен.

— столовый уксус. Легко удаляет разводы и жировые пятна, имеет антибактериальный эффект.

С помощью наших советов по очистке стеклокерамических поверхностей вы без проблем устраните пригоревшие следы пищи, удалите застаревший жир, не повреждая зеркальную поверхность и избегая царапин.