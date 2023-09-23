Бегонія може спокусити як новачка, так і затятого колекціонера рослин. Вона досить нескладна у догляді та налічує понад 1600 видів, має різноманітні візерунки листя, кольори квітів. Як доглядати за бегонією після купівлі – Фактам ICTV розповіла колекціонерка екзотичних рослин, адептка екотерапії, учасниця plant-спільноти України Тетяна Коноваленко.

– Я обожнюю саме декоративно-листяні сорти, а тому шаленію від варіацій із цятками-горошинами, шипами, райдужним забарвленням. Якщо хочеться барв і неймовірного різноманіття – бегонії їх точно подарують, – каже експертка.

Особливості бегонії та огляд перед покупкою

Перед тим, як придбати бегонію, варто пам’ятати, що рослина потребує уваги, правильного освітлення, температурного режиму та дотримання відповідної вологості.

Зараз дивляться

– Пріоритетна більшість людей купує бегонію через інтернет, оскільки у магазині не такий широкий вибір. Але коли зупиняєтеся на тій чи тій рослині, почитайте відгуки продавця, знайдіть його загальну оцінку, перегляньте, як давно людина займається квітами. За потреби попросіть додаткові фотографії, перепитайте про умови догляду, – радить Коноваленко.

Якщо ж купуєте бегонію у магазині, огляньте рослину на предмет пружності листя, їхньої цілісності, відсутності на них прокусів, вологих плям і слідів шкідників. Не завадить за можливості оцінити стан коріння, обережно діставши рослину із горщика.

– Будьмо чесні, купити рослину, яка буде на 100% здорова — лотерея. Адже через 2-5 тижнів може з’ясуватися, що вона заражена шкідниками. Тому, постійно повторюю – завжди відправляйте нові рослини на карантин, це вбереже ваші інші вазони і дасть можливість простежити за здоров’ям нової зеленої красуні від А до Я, – додає спеціаліст.

Чи потрібно пересаджувати бегонію одразу після покупки

Для початку важливо оцінити, у чому знаходиться бегонія – мохові, торфі або ж вона має відкриту кореневу систему. Якщо рослина без ґрунту, то саджаємо її у той самий день. Коли коріння слабо розвинене, то ставимо у воду або мох, аби бегонія доростила корінці.

– Я не фанатка очікування протягом 10-14 днів для подальшого пересаджування рослини, але із бегоніями це має певний сенс. Зазвичай, коріння рослини досить тонке і його легко пошкодити. Якщо бегонія приїхала у якісному моху, часто не чіпаю рослину взагалі. Досить багато видів тропічних бегоній можуть рости у моху на постійній основі, – додає Коноваленко.

Якщо ж бегонія росте у ґрунті, то оцініть чи не перелитий він, наскільки якісний, наскільки його легко позбутися з найменшими втратами коріння. У разі надто великої вологості ґрунту, краще видалити хоча б його частину та замінити на свій. Якщо ж реально повністю прибрати старий ґрунт, варто пересадити рослину.

Догляд за бегонією після купівлі

Запорука вдалої адаптації рослини після покупки – це пересадка, карантин і препарати антистрес.

– Будь-яка нова рослина потребує перебування окремо від інших рослин. Вона може виявитися хворою, зараженою паразитами, бактеріалкою, вірусними хворобами. Найкраще буде помістити її на окреме підвіконня, полицю стелажа, окремий бокс, банку. Завжди раджу тримати рослину окремо не менше від 5 тижнів, – говорить експерт.

Також бегонію після покупки варто підживити поживними елементами для швидшої адаптації. Достатньо вбити в пошуку в інтернеті “антистрес для рослин” та обрати будь-який із засобів. Застосовувати такі препарати потрібно раз на тиждень, доки рослина не адаптується повністю.

Оскільки бегонія родом з Африки, Азії, Америки, то вона любить гарне освітлення, тепло та підвищену вологість.

Ґрунт

Для бегонії варто обирати торф’яні субстрати одразу з мінеральною добавкою агроперлітом і певним відсотком добрив.

– Свої рослини вирощую у суміші кокосового субстрату, агроперліту, серамісу, жмені нарізаного моху сфагнуму та гранульованих добрив. Але є варіант набагато легший – торф’яні субстрати, що йдуть одразу з агроперлітом і певним відсотком добрив. Віддаю перевагу німецькому виробнику через якість, – каже експерт.

Світло

Бегонія потребує багато світла, але не прямих сонячних променів – вони можуть залишити опіки. Рослину можна поставити й на південне вікно, але заздалегідь притініть його жалюзі або спеціальною сонцезахисною плівкою для вікон. Оцінять бегонії і додаткове освітлення лампами.

Вологість

Більшість бегоній обожнює саме підвищену вологість. А ось показник нижче за 50% може стати причиною жовтіння країв листя та його поступового усихання.

Полив

Як і будь-яка тропічна рослина, бегонія не любить холодну воду.

– Для своїх рослин грію воду до +22+30 градусів, але й вода кімнатної температури відмінно підійде. Не варто робити болото у ґрунті. Хоча й більшість рослин обожнює вологість, краще поливати потроху, але частіше, ніж зробити залив, через що загниє тонке коріння рослини, – додає Коноваленко.

Температурний режим

Бегонії не люблять холод, а тому для них ідеальною є температура не нижче +20+22 градусів.

Протяги

Їх не люблять ні рослини, ні люди, тому бажано виключити цей фактор.

Добрива

Бегонія любить смаколики як добрива та оцінить їх у весняно-літній період. Якщо у приміщенні температура +22 градусів і вище цілий рік, то рослину можна підгодовувати і восени та взимку.

– Просто підживлюю раз на 2-4 тижні, зменшуючи відсоток добрив, – говорить спеціаліст.

Бегонія досить нескладна рослина, а тому потоваришувати із нею, на думку експерта, зможе кожен. Головне – приділити їй трохи уваги, спостерігати за реакцією на догляд та корегувати його за потреби. Якщо дотримуватися усіх умов, рослина потішить гарним декоративним листям і цвітінням.