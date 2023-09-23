Бегония может соблазнить как новичка, так и ярого коллекционера растений. Она достаточно несложная в уходе и насчитывает более 1600 видов, имеет разнообразные узоры листьев, цвета. Как ухаживать за бегонией после покупки — Фактам ICTV рассказала коллекционер экзотических растений, адепт экотерапии, участница plant-сообщества Украины Татьяна Коноваленко.

— Я обожаю именно декоративно-лиственные сорта, а потому без ума от вариаций с пятнышками-горошинами, шипами, радужной окраской. Если хочется красок и невероятного разнообразия — бегонии их точно подарят, — говорит эксперт.

Особенности бегонии и осмотр перед покупкой

Но перед тем, как приобрести бегонию, стоит помнить, что растение требует внимания, правильного освещения, температурного режима и соблюдения соответствующей влажности.

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— Приоритетное большинство людей покупают бегонию через интернет, поскольку в магазине не такой широкий выбор. Прежде чем останавливаться на том или ином растении, почитайте отзывы продавца, найдите его общую оценку, посмотрите как давно человек занимается цветами. При необходимости попросите дополнительные фотографии, переспросите об условиях содержания цветка, — советует Коноваленко.

Если же покупаете бегонию в магазине, осмотрите растение на предмет упругости листьев, их целостности, отсутствия на них прокусов, влажных пятен и следов вредителей. Не помешает и по возможности оценить состояние корней, осторожно достав растение из горшка.

— Будем честны, купить растение, которое будет на 100% здоровым — лотерея. Ведь через 2-5 недель может выясниться, что оно заражено вредителями. Поэтому, постоянно повторяю, всегда отправляйте новые растения на карантин, это убережет ваши другие вазоны и даст возможность проследить за состоянием новой зеленой красавицы от А до Я, — добавляет специалист.

Нужно ли пересаживать бегонию сразу после покупки

Для начала важно оценить, в чем находится бегония — во мху, торфе или же она имеет открытую корневую систему. Если растение без земли, то сажаем его в тот же день. Когда корни слабо развиты, то ставим в воду или мох, чтобы бегония дорастила корешки.

— Я не фанатка ждать 10-14 дней дальнейшей пересадки растения, но с бегониями это имеет определенный смысл. Обычно, корни растения достаточно тонкие и их легко повредить. Если бегония приехала в качественном мхе, часто не трогаю растение вообще. Достаточно много видов тропических бегоний могут расти во мху на постоянной основе, — добавляет Коноваленко.

Если же бегония находится в почве, то оцените не перелита ли она, насколько качественна, насколько легко с наименьшими потерями корней избавиться от земли. В случае слишком большой влажности почвы, лучше удалить хотя бы ее часть и заменить на свою. Если же реально полностью изъять старую почву, лучше пересадите растение.

Уход за бегонией после покупки

Залог удачной адаптации растения после покупки — это пересадка, карантин и препараты антистресс.

— Любое новое растение нуждается в пребывании отдельно от других растений какой-то период. Оно может оказаться больным, зараженным паразитами, бактериалкой, вирусными болезнями. Лучше всего будет поместить его на отдельный подоконник, полку стеллажа, отдельный бокс, банку. Всегда советую держать растение отдельно не менее 5 недель, — говорит эксперт.

Также бегонию после покупки стоит подкормить питательными элементами для более быстрой адаптации. Достаточно вбить в поиск в интернете “антистресс для растений” и выбрать любой из предложенных вариантов. Применять такие препараты нужно раз в неделю, пока растение не адаптируется полностью.

Поскольку бегония родом из Африки, Азии, Америки, то она любит хорошее освещение, тепло и повышенную влажность.

Почва

Для бегонии стоит выбирать торфяные субстраты сразу с минеральной добавкой агроперлитом и определенным процентом удобрений.

— Свои растения выращиваю в смеси кокосового субстрата, агроперлита, серамиса, горсти нарезанного мха сфагнума и гранулированных удобрений. Но есть вариант и гораздо легче — торфяные субстраты, идущие сразу с агроперлитом и определенным процентом удобрений. Отдаю предпочтение немецкому производителю из-за качества, — говорит эксперт.

Свет

Бегония требует много света, но не прямых солнечных лучей — они могут оставлять ожоги. Растение можно поставить и на южное окно, но заранее притените его жалюзи или специальной солнцезащитной пленкой для окон. Оценят бегонии и дополнительное освещение лампами.

Влажность

Большинство бегоний обожает именно повышенную влажность. А вот показатель ниже 50% может стать причиной желтых краев листьев и их постепенного обмельчания.

Полив

Как и любое тропическое растение, бегония не любит холодную воду.

— Для своих растений грею воду до +22+30 градусов, но и вода комнатной температуры отлично подойдет. Не стоит делать болото в почве. Хотя и большинство растений обожает влажность, лучше поливать понемногу, но чаще, чем залить, что в свою очередь приведет к загниванию тонких корней растения, — добавляет Коноваленко.

Температурный режим

Бегонии не любят холод, а потому для них идеальной является температура не ниже +20+22 градусов.

Сквозняки

Их не любят ни растения, ни люди, поэтому желательно исключить этот фактор.

Удобрения

Бегония любит вкусняшки в качестве удобрений и оценит их в весенне-летний период. Если в помещении температура +22 градусов и выше круглый год, то растение можно подкармливать и осенью, и зимой.

— Просто удобряю раз в 2-4 недели, уменьшая процент удобрений, — говорит специалист.

Бегония достаточно несложное в уходе растение, а потому подружиться с ней, по мнению эксперта, сможет каждый. Главное – уделить ей немного внимания, наблюдать за реакцией на уход и корректировать его по необходимости. Если соблюдать все условия, растение порадует красивой декоративной листвой и цветением.