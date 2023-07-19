Як дістати сережку з раковини – три ефективних способи

Якщо сережка чи каблучка впали в раковину та провалились, не поспішайте засмучуватись. Така неприємна ситуація може статися з кожним, проте не варто прощатися з улюбленою прикрасою.
Існують способи дістати виріб, який провалився у раковину.
Факти ICTV підготували для вас кілька ефективних способів, які допоможуть витягнути сережку з раковини.
Перевіряємо сифон
Коли будь-який предмет падає в раковину, він автоматично потрапляє в сифон (він розташований під раковиною). Щоб дістати сережку чи каблучку, вам необхідно:
- Поставити під сифон велику миску чи відро – коли почнете розкручувати деталь, може политися вода.
- Відкрутити гайку з прокладкою, яка утримує кришку сифона.
- Після зняття нижньої частини сифона поллється вода та сміття, що накопичилось.
- Серед води та залишків сміття розшукайте свою прикрасу.
Найімовірніше, ваша сережка буде саме там!
За допомогою пилососа
Для цього способу вам знадобиться:
- Спринцівка (в народі – клізма).
- Коктейльна трубочка.
- Марля.
- Пилосос.
Спершу потрібно приєднати коктейльну трубочку до спринцівки та відкачати зайву воду зі зливу раковини.
Тепер візьміть шматочком марлі чи іншої тканини та зафіксуйте її в трубі пилососа. Це потрібно зробити для того, щоб ваша сережка не потрапила в мішок, а залишилася в марлі.
Притримуючи марлю, запилососьте сережку зі зливу. Ювелірний виріб має залишитись у марлі.
За допомогою домашньої вудочки
Якщо сережка провалилася неглибоко і ви змогли її розгледіти, можна спробувати дістати виріб саморобною вудочкою.
Для цього можна використати:
- рибальський гачок та паличку для суші (прикріпити гачок до палички та дістати сережку);
- мотузка та магніт – прив’язати до мотузки маленький магнітик (або приклеїти двостороннім скотчем). Готовою конструкцією спробуйте дістати сережку;
- також можна використати дитячі іграшкові вудочки.