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Як дістати сережку з раковини – три ефективних способи

19 Липня 2023, 14:01
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Раковина
Джерело: Unsplash

Якщо сережка чи каблучка впали в раковину та провалились, не поспішайте засмучуватись. Така неприємна ситуація може статися з кожним, проте не варто прощатися з улюбленою прикрасою.

Існують способи дістати виріб, який провалився у раковину.

Факти ICTV підготували для вас кілька ефективних способів, які допоможуть витягнути сережку з раковини.

Перевіряємо сифон

Коли будь-який предмет падає в раковину, він автоматично потрапляє в сифон (він розташований під раковиною). Щоб дістати сережку чи каблучку, вам необхідно:

  • Поставити під сифон велику миску чи відро – коли почнете розкручувати деталь, може политися вода.
  • Відкрутити гайку з прокладкою, яка утримує кришку сифона.
  • Після зняття нижньої частини сифона поллється вода та сміття, що накопичилось.
  • Серед води та залишків сміття розшукайте свою прикрасу.

Найімовірніше, ваша сережка буде саме там!

За допомогою пилососа

Для цього способу вам знадобиться:

  • Спринцівка (в народі – клізма).
  • Коктейльна трубочка.
  • Марля.
  • Пилосос.

Спершу потрібно приєднати коктейльну трубочку до спринцівки та відкачати зайву воду зі зливу раковини.

Тепер візьміть шматочком марлі чи іншої тканини та зафіксуйте її в трубі пилососа. Це потрібно зробити для того, щоб ваша сережка не потрапила в мішок, а залишилася в марлі.

Притримуючи марлю, запилососьте сережку зі зливу. Ювелірний виріб має залишитись у марлі.

За допомогою домашньої вудочки

Якщо сережка провалилася неглибоко і ви змогли її розгледіти, можна спробувати дістати виріб саморобною вудочкою.

Для цього можна використати:

  • рибальський гачок та паличку для суші (прикріпити гачок до палички та дістати сережку);
  • мотузка та магніт – прив’язати до мотузки маленький магнітик (або приклеїти двостороннім скотчем). Готовою конструкцією спробуйте дістати сережку;
  • також можна використати дитячі іграшкові вудочки.
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