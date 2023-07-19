Як дістати сережку з раковини – три ефективних способи

Якщо сережка чи каблучка впали в раковину та провалились, не поспішайте засмучуватись. Така неприємна ситуація може статися з кожним, проте не варто прощатися з улюбленою прикрасою.

Існують способи дістати виріб, який провалився у раковину.

Факти ICTV підготували для вас кілька ефективних способів, які допоможуть витягнути сережку з раковини.

Перевіряємо сифон

Коли будь-який предмет падає в раковину, він автоматично потрапляє в сифон (він розташований під раковиною). Щоб дістати сережку чи каблучку, вам необхідно:

Поставити під сифон велику миску чи відро – коли почнете розкручувати деталь, може политися вода.

Відкрутити гайку з прокладкою, яка утримує кришку сифона.

Після зняття нижньої частини сифона поллється вода та сміття, що накопичилось.

Серед води та залишків сміття розшукайте свою прикрасу.

Найімовірніше, ваша сережка буде саме там!

За допомогою пилососа

Для цього способу вам знадобиться:

Спринцівка (в народі – клізма).

Коктейльна трубочка.

Марля.

Пилосос.

Спершу потрібно приєднати коктейльну трубочку до спринцівки та відкачати зайву воду зі зливу раковини.

Тепер візьміть шматочком марлі чи іншої тканини та зафіксуйте її в трубі пилососа. Це потрібно зробити для того, щоб ваша сережка не потрапила в мішок, а залишилася в марлі.

Притримуючи марлю, запилососьте сережку зі зливу. Ювелірний виріб має залишитись у марлі.

За допомогою домашньої вудочки

Якщо сережка провалилася неглибоко і ви змогли її розгледіти, можна спробувати дістати виріб саморобною вудочкою.

Для цього можна використати: