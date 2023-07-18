Прикраси часто можуть впасти в унітаз випадково, тому звинувачувати себе за це не варто. Краще відразу ж думати, як дістати перстень, сережки або ланцюжок із раковини. Найголовніше при цьому – не спускати воду. А якщо ви вже не бачите прикраси у воді унітаза – викликайте фахівця. Як дістати каблучку з унітаза в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як дістати каблучку з унітаза: найпростіший спосіб

Насамперед необхідно відразу ж схопити предмет руками, якщо ви його бачите.

Для цього просто опустіть руку в унітаз і схопіть за край предмета, щоб витягти його назовні. Проте краще одягнути хірургічні рукавички. Якщо у вашому унітазі дуже багато води, спочатку вичерпайте частину за допомогою одноразового стаканчика. Так ви швидше дістанетеся до предмета. Після використання цього способу акуратно вимийте руки та перстень.

Як дістати каблучку з унітаза за допомогою зігнутих плічок

Для цієї справи ідеально підійдуть дротяні плечики для одягу. На них потрібно розкрутити кінець, який обмотаний навколо основи гака. Після цього випряміть плечики перед тим, як перетворити один кінець дроту на невеликий гачок. Потім акуратно просовуйте гачок у зливний отвір, щоб зачепити прикрасу.

Коли пророблятимете маніпуляцію, направляйте дріт акуратно, по верхній частині зливної труби.

А якщо ви робитимете це швидко, можете проштовхнути предмет ще далі. На максимальній глибині проштовхніть кільце вниз і акуратно перемістіть у нижню частину, щоб витягнути його разом із предметом.

Як дістати каблучку сантехнічним тросом

Сантехнічний трос – це дуже дієвий метод, якщо кільце впало в унітаз із чавунним відведенням або безпосередньо приєднаний до загального стояка. Такий спосіб найкраще використовувати в крайніх випадках, адже кінець тросика може зачепити прикрасу, тож її можна буде дістати або ж проштовхнути її далі – в каналізацію.