Как достать серьгу из раковины — три эффективных способа

Если серьга или кольцо упали в раковину и провалились, не спешите расстраиваться. Такая неприятная ситуация может случиться с каждым, однако не стоит прощаться с любимым украшением.
Существуют способы достать изделие, которое провалилось в раковину.
Факты ICTV подготовили для вас несколько эффективных способов, которые помогут вытащить серьгу из раковины.
Проверяем сифон
Когда какой-либо предмет падает в раковину, он автоматически попадает в сифон (он находится под раковиной). Чтобы достать серьгу или кольцо, вам необходимо:
- Поставить под сифон большую миску или ведро — когда начнете раскручивать деталь, может политься вода.
- Открутить гайку с прокладкой, которая удерживает крышку сифона.
- После снятия нижней части сифона польется вода и скопившийся мусор.
- Среди воды и остатков мусора разыскайте свое украшение.
Вероятнее всего, ваша серьга будет именно там!
С помощью пылесоса
Для этого способа вам понадобится:
- Спринцовка (в народе — клизма).
- Коктейльная трубочка.
- Марля.
- Пылесос.
Сперва нужно присоединить коктейльную трубочку к спринцовке и откачать лишнюю воду из слива раковины.
Теперь возьмите кусок марли или другой ткани и зафиксируйте его в трубе пылесоса. Это нужно сделать для того, чтобы ваша серьга не попала в мешок пылесоса, а запуталась в марле.
Придерживая марлю, опылососьте сережку из слива. Ювелирное изделие должно остаться в марле.
С помощью домашней удочки
Если серьга провалилась неглубоко и вы смогли ее разглядеть, можно попробовать достать изделие самодельной удочкой.
Для этого можно использовать:
- рыболовный крючок и палочку для суши (прикрепить крючок к палочке и достать серьгу);
- веревка и магнит — привязать к веревке маленький магнитик (или приклеить двусторонним скотчем). Готовой конструкцией попробуйте достать серьгу;
- также можно использовать детские игрушечные удочки.