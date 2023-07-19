Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как достать серьгу из раковины — три эффективных способа

19 июля 2023, 14:01
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Раковина
Источник: Unsplash

Если серьга или кольцо упали в раковину и провалились, не спешите расстраиваться. Такая неприятная ситуация может случиться с каждым, однако не стоит прощаться с любимым украшением.

Существуют способы достать изделие, которое провалилось в раковину.

Факты ICTV подготовили для вас несколько эффективных способов, которые помогут вытащить серьгу из раковины.

Проверяем сифон

Когда какой-либо предмет падает в раковину, он автоматически попадает в сифон (он находится под раковиной). Чтобы достать серьгу или кольцо, вам необходимо:

  • Поставить под сифон большую миску или ведро — когда начнете раскручивать деталь, может политься вода.
  • Открутить гайку с прокладкой, которая удерживает крышку сифона.
  • После снятия нижней части сифона польется вода и скопившийся мусор.
  • Среди воды и остатков мусора разыскайте свое украшение.

Вероятнее всего, ваша серьга будет именно там!

С помощью пылесоса

Для этого способа вам понадобится:

  • Спринцовка (в народе — клизма).
  • Коктейльная трубочка.
  • Марля.
  • Пылесос.

Сперва нужно присоединить коктейльную трубочку к спринцовке и откачать лишнюю воду из слива раковины.

Теперь возьмите кусок марли или другой ткани и зафиксируйте его в трубе пылесоса. Это нужно сделать для того, чтобы ваша серьга не попала в мешок пылесоса, а запуталась в марле.

Придерживая марлю, опылососьте сережку из слива. Ювелирное изделие должно остаться в марле.

С помощью домашней удочки

Если серьга провалилась неглубоко и вы смогли ее разглядеть, можно попробовать достать изделие самодельной удочкой.

Для этого можно использовать:

  • рыболовный крючок и палочку для суши (прикрепить крючок к палочке и достать серьгу);
  • веревка и магнит — привязать к веревке маленький магнитик (или приклеить двусторонним скотчем). Готовой конструкцией попробуйте достать серьгу;
  • также можно использовать детские игрушечные удочки.
Читайте также:
УнітазКак достать кольцо из унитаза самостоятельно: пошаговая инструкция

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь