Украшения часто могут упасть в унитаз случайно, поэтому винить себя за это не стоит. Лучше сразу же думать, как извлечь кольцо, сережки или цепочку из раковины. Самое главное при этом – не спускать воду. А если вы уже не видите украшение в воде унитаза – вызвать специалиста. Как достать кольцо из унитаза в домашних условиях – читайте в материале.

Как достать кольцо из унитаза: самый простой способ

В первую очередь необходимо сразу же схватить предмет руками, если вы его видите.

Для этого просто опустите руку в унитаз и схватитесь за край предмета, чтобы извлечь его наружу. При этом лучше надеть хирургические перчатки. Если в вашем унитазе очень много воды, то сначала вычерпайте часть с помощью одноразового стаканчика. Таким образом вы быстрее доберетесь до предмета. После использования этого способа аккуратно вымойте руки и кольцо.

Как достать кольцо из унитаза с помощью согнутых плечиков

Для этого дела идеально подойдут проволочные плечики для одежды. На них нужно раскрутить конец, который обмотан вокруг основания крюка. После этого выпрямите плечики перед тем, как превратить один конец проволоки в небольшой крючок. Затем аккуратно просовывайте крючок в сливное отверстие, чтобы зацепить украшение.

Когда будете проделывать манипуляцию, направляй проволоку аккуратно, по верхней части сливной трубы.

А если вы будете делать это быстро, то можете протолкнуть предмет еще дальше. На максимальной глубине протолкните кольцо вниз и аккуратно переместите в нижнюю часть, чтобы извлечь его вместе с предметом.

Как достать кольцо сантехническим тросиком

Сантехнический тросик – это очень действенный метод, если кольцо упало в унитаз с чугунным отводом или напрямую подсоединенный к общему стояку. Таким способом лучше всего пользоваться в самых крайних случаях, ведь конец тросика может зацепить украшение, но его можно будет достать или протолкнуть дальше – в канализацию.