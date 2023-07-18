Зламати ключ у замку – справа нескладна. Якщо ви вже зіткнулися з такою проблемою, то не поспішайте викликати майстра, адже є безліч способів витягти відламану частину ключа. Як дістати зламаний ключ із замка – читайте у матеріалі.

Як дістати зламаний ключ із замка і що потрібно зробити перед цим

Часто причини ламання пов’язані з неякісними матеріалами виробів. Якщо поламалися борозенки, не варто поспішати викидати сегмент ключа, що залишився в руках.

Після вилучення ключа, який застряг, його можна віднести майстру, який виготовить за зразком повноцінну заміну.

Перед будь-якими маніпуляціями краще додати в замкову щілину кілька крапель мастильного матеріалу. Використання гальмівної рідини, машинного або моторного мастила, зробить м’яким ковзання елементів, які стикаються, що сприятиме кращій рухливості застряглого уламка.

Як дістати зламаний ключ із замка: найпростіший спосіб

Для того, щоб дістати шматок ключа, візьміть пінцет і міцно затисніть уламок. Переверніть у нейтральне положення, потім витягніть. Замість пінцета можна взяти невеликі плоскогубці, але якщо застряглий сегмент заклинило, впоратися із завданням його розвороту за допомогою пінцета не вдасться.

Як дістати зламаний ключ із замка за допомогою запальнички та термоклею

Розігрійте термоклей за допомогою запальнички та щільно притисніть до кінчика, який виступає. Через хвилину витягніть уламок із замкової свердловини. Якщо уламок сидить щільно, дістаньте його із серцевини медичною голкою із загнутим кінчиком. Голку потрібно просунути у свердловину, дістаючи короткий уламок.

Як витягнути зламаний ключ із замка: висвердлювання серцевини

Розсвердлювання отвору дрилем з тонким свердлом вважається найнадійнішим, але останнім способом для того, щоб витягнути ключ. Адже після всіх маніпуляцій знадобиться ремонт (заміна серцевини). Для цього скористайтеся покроковою інструкцією: